讚台灣防疫做得好 瑞奇馬汀：美洲國家應效法

（中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電）拉丁流行歌手瑞奇馬汀16日在社群媒體上分享台灣防疫成就，讚許說：「台灣做得很好。所有美洲國家的領袖，讓我們追隨台灣兄弟姐妹的腳步。他們遏制了冠狀病毒疾病爆發。」

瑞奇馬汀（Ricky Martin）在這篇推特（twitter）貼文中，分享「德國之聲」西文版網站報導「這就是台灣如何遏制冠狀病毒疾病的爆發」。

這篇12日發自台北的報導寫道，雖然鄰近中國，台灣仍把2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數控制在50例以下（台灣目前確診病例為67例），專家說，台灣的迅速反應和及早因應防堵這場危機。

「德國之聲」的報導說，由於台灣鄰近中國，一月底疫情爆發之初，部分專家預測，台灣將是中國大陸以外病例數最高的地方。台灣能遏制疫情，採取的具體行動包括：預防措施、入境管理、運用科技、公民參與、醫學研究和國際交流。

報導指出，台灣在中國疫情爆發後，迅速對中港澳旅客採取旅行禁令，禁止醫療口罩出口，確保國內儲備充足，並修訂「傳染病防治法」，賦予政府更多權力動用國家資源抗疫。

報導引述美國史丹佛大學副教授王智弘（Jason Wang）說，台灣及早察覺武漢肺炎可能的影響規模，透過國家衛生指揮中心（NHCC）主導防疫，並整合全民健保、移民和海關資訊，讓前線醫護人員在了解病患旅遊史後，能辨識出疑似病例。

報導指出，旅客抵達台灣時，只要掃描QR Code，就能通報旅遊史和不適症狀，讓移民官員能鎖定感染武漢肺炎高風險旅客，以採取適當的醫療照護。

另外，公眾遵守防疫法規的意願也有助於政府應對疫情。

報導也提到，儘管北京阻止台灣參與世界衛生組織，台灣衛生官員說，台灣持續與他國分享對抗武漢肺炎爆發的經驗。

這名王姓官員說，世界衛生組織應該了解，包容是對抗武漢肺炎全球大流行的關鍵，若在全球存在一些缺口，不是一件好事。（編輯：王永志）1090317