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韓國群聚感染不斷 大邱5療養醫院至少87例確診

最新更新：2020/03/18 12:25

（中央社首爾18日綜合外電報導）韓國武漢肺炎確診病例逐漸減少，但各地陸續傳出小規模群聚感染，大邱再度出現療養院群聚感染，其中一間療養醫院確診數已達74名，連同市內其他4間療養醫院共有至少87例確診。

韓聯社報導，大邱市府今天表示，市內一家療養醫院至今已出現74例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，57例為院內病患，17例為包含護理長在內的醫院員工。這間療養醫院內目前住有117名患者，以及71名員工。

報導提到，確診者中有4例已送至醫院治療，10例移送生活治療中心，今天上午預計再送57例入院治療。

韓國疾病管理本部與院方及大邱市府已著手進行病理學調查及其他提早阻斷感染的防疫措施，包括針對療養醫院等感染可能性高的場所進行普查，而在調查過程中，已發現其他4間療養院或老人醫院也出現確診案例，5間合計共有87例。

韓國近期每日確診數雖較先前大幅下降，但各地連續傳出小規模群聚感染，京畿道城南市日前傳出群聚感染的恩惠之江教會，包括牧師夫婦已有61例確診，其中54例為教會信徒，7例為相關接觸者。（譯者：廖禹揚/核稿：林憬屏）1090318

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