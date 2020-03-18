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加州學校可能暑假後重開 失業潮山雨欲來

最新更新：2020/03/18 13:36

（中央社記者周世惠舊金山17日專電）加州州長紐松（Gavin Newsom）今天表示，學校大門有可能要到暑假過後才會重開；加州大學洛杉磯分校「安德森預測」警示，加州將出現失業潮與經濟衰退。

紐松說，因為防疫所需的人際社交距離，他預警家長與學生，別以為再過幾週學校就會開學，他不認為暑假之前學校能恢復正常上課。今天他簽署一項10億美元的經費以協助醫療單位對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

此外，加州大學洛杉磯分校「安德森預測」（UCLA Anderson Forecast）68年來首次對已發出的季刊提出修訂，根據最新預測，加州在這波冠狀病毒疫情中會受到很大的打擊，至少將有28萬人失業。

這項預測尚未考慮舊金山灣區從今天起實施的21天居家防疫期。

儘管今年初經濟強勢，但是現在的預測顯示全美會有兩季的經濟萎縮（即經濟衰退），直到2022年才完全恢復。

1月加州的失業率為3.9%，預測表示，加州失業率到年底將達到6.3%，到2021年將平均達到6.6%。個人收入經通貨膨脹因素調整後，預估到2022年將基本上持平不變。

安德森預測在提出預測修訂文時，還附上一個非常重要的警告，「如果大流行比預期的更嚴重，那麼這個預測將會太過樂觀」。（編輯：郭中翰）1090318

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