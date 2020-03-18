印度警察跳洗手舞教導防疫 網路爆紅

（中央社記者康世人新德里18日電）印度武漢肺炎疫情確診病例不斷增加，克勒拉省確診病例更高居印度各省第二，但克勒拉省警察局特別製播一支由6名警察邊跳舞邊展示如何洗手的舞蹈影片，立即獲得好評。

印度衛生與家庭福利部最近幾天不再即時更新2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）累計病例數，截至傍晚，官網的確診病例仍停留在上午的130例，但根據印度多家媒體統計各省的確診病例報導，印度累計確診病例已經突破140例。

其中，克勒拉省以確診病例25例（包括3名已經痊癒出院病例及2名外籍病例），高居印度各省市區的第二嚴重疫區。

為強化個人衛生與防疫，克勒拉省警察局昨晚在臉書「克勒拉省警局媒體中心」帳號昨晚發表一支1分25秒的影片，6名穿著制服、帶著口罩的警察整齊劃一地跳舞，搭配當地一部知名警匪片的動感音樂，用舞蹈展示如何正確洗手，希望宣導民眾勤洗手，以避免遭到武漢肺炎感染。

這支影片的片尾還打上「打破傳染鏈」（Breakthe Chain）的標語，希望藉此遏制克勒拉省的武漢肺炎疫情上升。

在影片旁，克勒拉省警局還在以當地文字馬拉雅拉姆文（Malayalam）呼籲民眾「不要驚慌，需要注意」，強調克勒拉省警方與民眾同在，一起努力防疫。

這支影片截至今天傍晚，已吸引2萬8000人按讚，有3.4萬次分享，還有2450則留言，一瞬間在印度網路圈成為爆紅影片。

許多當地網友紛紛留言讚揚這支影片有趣味又提供非常實用的訊息，但也有少數留言認為這讓警察變成「小丑」。（編輯：高照芬）1090318