更多編輯台推薦新聞：
特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國安基金出手 預計明開會討論進場護盤
首頁 / 國際

印度警察跳洗手舞教導防疫 網路爆紅

最新更新：2020/03/18 19:48

（中央社記者康世人新德里18日電）印度武漢肺炎疫情確診病例不斷增加，克勒拉省確診病例更高居印度各省第二，但克勒拉省警察局特別製播一支由6名警察邊跳舞邊展示如何洗手的舞蹈影片，立即獲得好評。

印度衛生與家庭福利部最近幾天不再即時更新2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）累計病例數，截至傍晚，官網的確診病例仍停留在上午的130例，但根據印度多家媒體統計各省的確診病例報導，印度累計確診病例已經突破140例。

其中，克勒拉省以確診病例25例（包括3名已經痊癒出院病例及2名外籍病例），高居印度各省市區的第二嚴重疫區。

為強化個人衛生與防疫，克勒拉省警察局昨晚在臉書「克勒拉省警局媒體中心」帳號昨晚發表一支1分25秒的影片，6名穿著制服、帶著口罩的警察整齊劃一地跳舞，搭配當地一部知名警匪片的動感音樂，用舞蹈展示如何正確洗手，希望宣導民眾勤洗手，以避免遭到武漢肺炎感染。

這支影片的片尾還打上「打破傳染鏈」（Breakthe Chain）的標語，希望藉此遏制克勒拉省的武漢肺炎疫情上升。

在影片旁，克勒拉省警局還在以當地文字馬拉雅拉姆文（Malayalam）呼籲民眾「不要驚慌，需要注意」，強調克勒拉省警方與民眾同在，一起努力防疫。

這支影片截至今天傍晚，已吸引2萬8000人按讚，有3.4萬次分享，還有2450則留言，一瞬間在印度網路圈成為爆紅影片。

許多當地網友紛紛留言讚揚這支影片有趣味又提供非常實用的訊息，但也有少數留言認為這讓警察變成「小丑」。（編輯：高照芬）1090318

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報