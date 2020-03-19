受武漢肺炎衝擊 澳洲航空裁2萬員工暫停國際航線

（中央社雪梨19日綜合外電報導）武漢肺炎疫情全球升溫，澳洲航空公司今天表示，將會暫停所有國際航班並裁減國內航班近2/3，並暫時裁減2萬名員工。數日前，澳洲另一家航空公司維珍澳洲航空暫時停止海外航線。

澳洲政府為了遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，昨天告訴本國公民放棄所有海外旅行。澳洲航空（Qantas Airways Ltd）隨後表示，他們將在3月底之前全面暫停所有國際航班，為期至少2個月。

澳洲航空公司執行長喬伊斯（Alan Joyce）說：「為了控制武漢肺炎病毒擴散所實施的措施，造成旅行需求急遽減少，模規前所未見。」

路透社報導，澳洲航空表示，在停飛國際航班並裁減國內航班近2/3期間，將會暫時裁減全部3萬名員工中的2萬人。

本週稍早，澳洲航空宣布大砍海外航班90%，而維珍澳洲航空（Virgin Australia）宣布所有國際航線的客機全部停飛。

此外，澳航執行長喬伊斯也表示，澳洲境內最大零售商伍爾沃斯集團（Woolworths Group Ltd）執行長班杜奇（Brad Banducci）本週稍早與他聯繫，討論將澳航部分員工借調給伍爾沃斯集團。

伍爾沃斯是澳航飛行常客（Frequent Flyer）計畫的合作夥伴。

伍爾沃斯首席人力資源官卡席科吉亞尼斯（Caryn Katsikogianis）聲明表示，公司正在為澳洲航空的員工規劃「精簡的表達意向流程」，並將「著手盡量提供更多的彈性契約和非正式編制工作」。

澳洲第2大零售商科爾斯集團（Coles Ltd）上週表示，他們想增聘5000名員工負責上貨工作。（譯者：黃靖貽/核稿：嚴思祺）1090319