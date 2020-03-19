抗武漢肺炎 印度22日起一週禁降國際商業客機

（中央社記者康世人新德里19日專電）印度今天又新增1名武漢肺炎死亡病例；印度政府再升級飛航管制，從22日起的一週內，不允許國際商業客機降落印度。

印度是全球繼澳洲、紐西蘭後第3個採取類似措施的國家。

印度政府傍晚發出聲明，從22日起的一週，不允許任何國際商業客機降落印度。

印度政府稍早已經禁止一些2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情較嚴重的國家，包括歐盟在內的航班降落印度，直到31日為止。

更早之前，印度政府宣布，除外交官、公務等人員外，所有外國旅客所持入境簽證都暫時失效，希望隔絕武漢肺炎於境外。

印度中央政府也發表聲明，除非是民意代表、政府官員與公務員和醫療專業人員，其他65歲或以上的印度公民，及年齡小於10歲的孩童，都建議留在家中不要外出。

聲明還說，所有鐵路和民航公司除學生、病人和殘障人士外，暫停提供優惠票。

印度中央政府還要求各省市區政府，除了緊急和必要服務的人員以外，強制私人企業員工在家辦公。

根據印度衛生與家庭福利部截至今天17時的統計，印度累計武漢肺炎確診病例達149例，其中4例死亡，但也有19名病例已痊癒。

印度新增武漢肺炎確診死亡病例是在旁遮普省（Punjab）。先前3起死亡病例分別是在德里、卡納塔卡省（Karnataka）和馬哈拉什特拉省（Maharashtra）。

雖然旁遮普省迄今只有2名確診病例，但為強化疫情控制，旁遮普省政府今天宣布，從20日午夜起停止公共汽車、電動三輪車、私人小巴士等所有公共交通工具的服務。

此外，旁遮普所有購物中心、商場、博物館和批發市場將關閉至31日。

印度各省武漢肺炎疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省累計至今確診病例達44例，省長薩克雷（Uddhav Thackeray）呼籲民眾盡量待在家中不要外出，以協助當局控制疫情傳播。（編輯：韋樞）1090319