疫情衝擊15%越南廠商被迫減產 成衣紡織業受重傷

（中央社河內20日綜合外電報導）越南官媒越南通訊社（Vietnam News Agency）今天引述越南勞動部資料報導，受到武漢肺炎疫情衝擊，越南15%的製造業者被迫減產，以成衣和紡織業受影響最大。

報導指出，武漢肺炎疫情衝擊勞力密集的成衣與紡織業，企業開始砍班與停止加班，導致280萬名越南勞工受到直接影響。

報導還說，在各國旅遊禁令衝擊下，越南交通和觀光業也各有50多萬名勞工生計受影響。

武漢肺炎迄今已在全球奪走上萬條人命，越南累計有87例確診。越南政府自15日起已拒絕所有歐洲申根免簽區與英國的公民入境，並暫停對所有外國人發放落地簽證。越南航空（Vietnam Airlines）昨天也宣布暫停所有國際航班。

由於疫情打擊旅遊需求，越南的航空公司為緩和營運衝擊，已進行減薪並鼓勵員工休無薪假。

成衣與紡織品是越南第2大出口品，僅次於智慧手機。根據越南海關數據，越南成衣與紡織品出口額去年成長18.8%，達到179億美元（約新台幣5417億元）。

越南紡織服裝協會（Vietnam Textile and Apparel Association）主席武德江（Vu Duc Giang）預警，受供應鏈中斷影響，越南成衣製造業者第2季起將面臨嚴重原料短缺。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）1090320