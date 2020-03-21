土耳其武漢肺炎大增311例 累計670確診

土耳其衛生部長克扎（圖）20日深夜推文指出，境內新增311起武漢肺炎病例，使得確診數達670例，並有9起死亡病例。圖為克扎16日主持記者會。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年3月21日

（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）土耳其衛生部長克扎於20日深夜公布，境內於24小時內新增311起武漢肺炎病例，累計確診數達670例；新增5起死亡案例，使得死亡總數來到9人。

克扎（Fahrettin Koca）深夜在推特帳號發推文指出，過去24小時內對3656名武漢肺炎疑似病例進行檢測，其中311人呈現陽性反應，使得確診病例來到670例。

他說：「有5名病患不治，是老弱的居民。截至目前共有9人死亡，全是年長者。我們要保護年長者，抗疫不容一刻懈怠。」

衛生部稍早在一項備忘錄中宣布，在感染科、肺科、內科、臨床微生物科擁有至少兩名專科醫師的所有私立醫院為「冠狀病毒流行病醫院」，必須收治俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患，以支援公共衛生體系對抗疫情蔓延。

根據這項命令，每一家「冠狀病毒流行病醫院」都會設置目的在醫治武漢肺炎病患的冠狀病毒門診和加護病房。

此外，土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）於20日宣布，將協助撤離目前滯留在英國、愛爾蘭、瑞士、波蘭、義大利、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地的學生。土耳其日前宣布將這些國家納入禁飛名單，已決定由土耳其航空公司（Turkish Airlines）派專機撤僑並對相關人員進行隔離。（編輯：馮昭）1090321