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辦公室成員確診武漢肺炎 彭斯夫婦將檢測病毒
首頁 / 國際

土耳其武漢肺炎新增277例 累計947確診21死

最新更新：2020/03/22 05:18

（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）土耳其衛生部長克扎於21日深夜指出，境內新增277起武漢肺炎確診病例，累計947例，死亡數從前一天的9例增至21例。當局子夜起禁止65歲以上老人和慢性病患者出門。

克扎（Fahrettin Koca）深夜在推特帳號發推文說：「12名老人不治，截至目前共有21人死亡。提醒長者們，死亡風險隨年齡而升高。」

他表示，過去24小時對2953名疑似病例進行檢測，結果有277人呈現陽性，使得累計確診病例數來到947例。

與此同時，土耳其內政部今天晚間宣布，從子夜開始限制65歲以上老人和慢性病患者出門。內政部在聲明中指出，「限制（他們）走出家門到諸如公園、花園等戶外」。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在土耳其的新增確診數過去幾天都以每24小時約較前一天累計總數倍增的趨勢成長。確診病例數今天的增幅未若過去幾天明顯，但已直逼1000例。

為加強防疫，民用航空總局今天稍早公告將台灣等46國納入禁飛名單，使禁飛國總數來到68國。當局今天也禁止民眾進行野餐、烤肉等活動，並勒令理髮店歇業。（編輯：劉學源）1090322

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