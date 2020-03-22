非洲武漢肺炎逾千例 安哥拉厄利垂亞烏干達失守

（中央社奈洛比/約堡21日綜合外電報導）儘管各國致力抑制疫情擴散，武漢肺炎持續在非洲延燒，安哥拉、厄利垂亞和烏干達今天分別通報境內首度出現武漢肺炎確診病例，意味54個非洲國家中如今已有42國失守。

安哥拉的首批兩起確診病例是2名安哥拉男性居民，他們3月17至18日從葡萄牙飛返安哥拉。

厄利垂亞首起確診病患是從挪威返抵的39歲厄利垂亞人。

烏干達衛生部也證實境內首起確診。烏干達衛生部長阿曾（Jane Ruth Aceng）今天在國營電視台上表示：「衛生部要通知大眾，烏干達境內出現首起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例。」

阿曾表示，這名病患是36歲烏干達男子，21日早上從杜拜搭乘衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）班機飛抵烏干達，目前情況穩定。

根據世界衛生組織（WHO），目前非洲各地累計通報超過1000起確診病例。

各界憂心非洲大陸沒有能力因應感染病例激增，因為欠缺更發達經濟體所具備的優良醫療設施。

辛巴威於20日通報首起確診病例，21日通報第2例。累計14起確診的模里西斯，通報首起死亡例，是一名從比利時經杜拜抵達人士。

許多非洲國家已關閉它們的邊界、各級學校和大學停課並禁止大型聚會。

南非確診病例從38例躍增至240例，是撒哈拉沙漠以南非洲最多確診病例國家，更多民眾開始在公共場所戴起口罩和手套。

非洲人口最多的奈及利亞通報確診病例攀升到22例，且打算從23日晚起關閉最大城市拉哥斯（Lagos）和首都阿布加（Abuja）的兩座主要國際機場。

已有17起確診病例的盧安達今天升高防疫措施，禁止城際旅行以及非必要離家外出為期2週、下令關閉所有酒吧，並要求全部政府和民間雇員居家工作。

盧安達和烏干達都於今天宣布，將會關閉它們的邊界。（譯者劉學源/核稿：蔡佳敏）1090322