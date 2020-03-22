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首頁 / 國際

防疫比環保重要 新罕布什爾州暫時重推塑膠袋

最新更新：2020/03/22 11:25

（中央社新罕布什爾州康科德21日綜合外電報導）美國新罕布什爾州長蘇努努今天敦促州內民眾，將可重複使用的環保袋留在家中暫時不用。他說，為對抗武漢肺炎，在此過渡期，購物宜用店家提供的新塑膠袋或紙袋。

此舉主要是愈發擔心賣場員工面對店內人潮擁擠，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病毒具高度傳染性，且可能附著於各種物件表面，增加感染風險。

環保人士多年來視塑膠袋為環境禍害，因為塑膠必須花費許多年才能生物分解，污染土壤與水源。近年來，包括新罕布什爾州在內的美國多個地區，都在衡量管制塑膠袋使用量。

州長蘇努努（Christopher Sununu）今天推文說：「由於確認（武漢肺炎病毒）社區傳染，顧及賣場裝袋人員、雜貨商和顧客潛在風險，購物者將環保袋暫留家中，這很重要。」

「我將很快發布緊急命令，指示州內所有雜貨商與零售店在過渡期提供新塑膠袋或紙袋使用，並且盡快施行。」

本週在新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）發表的研究顯示，武漢肺炎病毒可在空氣中存活數小時，而在不同的物件表面甚至可存活數天之久。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1090322

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