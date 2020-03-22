歐洲武漢肺炎確診破15萬 科索沃賽普勒斯爆首例死

（中央社巴黎22日綜合外電報導）歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診數已突破15萬例，同時科索沃和賽普勒斯都通報出現首起死亡病例。羅馬尼亞也表示，境內已有2人染病不治。

綜合外媒報導，歐洲武漢肺炎累計確診數至少已達15萬2117例，包含7802起死亡病例。歐洲已超越亞洲，成為全球受武漢肺炎疫情大流行衝擊最嚴重的洲。

東南歐國家方面，科索沃公衛當局發表聲明說，境內一名82歲男子今天在醫院宣告不治，為科索沃首起武漢肺炎死亡病例。

聲明提到：「患者本身就有心肺問題和慢性疾病。」科索沃已有31人感染2019冠狀病毒疾病。科索沃擁有200萬人口。

賽普勒斯衛生部也宣布，境內出現首起武漢肺炎死亡病例，死者為一名70歲英國籍男子，且全國累計確診達83例。

羅馬尼亞今天稍早已通報首起武漢肺炎死亡病例，不久後又宣布，境內再增1人染病不治。第2例死亡患者為一名74歲男性，他被送至羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）一間醫院後，一直在接受透析治療。

截至22日下午，羅馬尼亞已通報433起武漢肺炎確診病例。

另外，阿爾巴尼亞政府和機場營運業者表示，將自今天午夜起，暫停所有往返阿爾巴尼亞的商業航班，僅允許阿爾巴尼亞航空（Air Albania）航班飛往土耳其，且會讓執行人道任務的飛機繼續營運。阿爾巴尼亞已有76起武漢肺炎確診病例，當中有2人不治。

西歐國家方面，法國今天表示，境內一名醫生感染2019冠狀病毒疾病不治，為法國首名死於武漢肺炎的醫生；比利時也宣布，當局為因應疫情對民眾所實施的外出限制措施將再持續至少8週；荷蘭衛生當局今天宣布，境內新增573起確診病例及43起死亡病例，全國累計確診達4204例，死亡增至179例。

法新社彙整官方資料做出統計，截至台灣時間晚間7時，武漢肺炎疫情已擴散至170個國家及地區，造成30萬8130人染病，1萬3444人不治。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090322