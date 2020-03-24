紐約武漢肺炎確診破2萬 州長令醫院增一半容量

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）紐約州武漢肺炎確診病例今天激增近4成，衝破2萬大關。在病患源源不絕的情況下，紐約州長古莫下令全州醫院增加一半容量，但醫院仍面臨口罩、防護衣等物資不足的困境。

紐約州政府最新數據顯示，全州確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）達2萬875例，較昨天激增近38%，死亡人數達157人。光是紐約市就有1萬2305人確診，比新澤西、加州和華盛頓州合計多逾一倍。

紐約確診病例激增原因之一是病毒檢測能力大幅提升。古莫（Andrew Cuomo）簡報時說，紐約州每日病毒檢測能力已逾1.6萬例，遠高於10天前的1000例，人均檢測率甚至高於有如「黃金標準」的韓國。

但確診病例激增也為醫療系統帶來嚴峻考驗，為此，古莫今天頒布緊急命令，要求州內所有醫院增加容量至少50%，騰出更多房間與床位收治病患。

紐約州確診病例的住院率保持在13%，但其中24%住院病患在加護病房救治。古莫17日說，疫情估計在45天內達到高峰，也就是5月1日左右。屆時紐約州恐需要多達11萬張醫院病床、3.7萬個加護病房床位，遠遠超出紐約醫療系統負荷量。

現在還不到4月，但紐約市各大公立醫院人力物資已捉襟見肘。華爾街日報報導，這波病患潮來得比想像快，已有醫師反映口罩不足，須重複使用長達一週，人工呼吸器與加護病房床位也漸漸不夠用。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時再度呼籲聯邦政府伸出援手。他警告，紐約市政府只能保證醫療器材與物資能熬過本週，如果醫院無法取得更多人工呼吸器，死亡人數將暴增。

為緩解醫療資源短缺問題，已將紐約州列為「重大災區」的美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）將在曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）設立1000個床位的醫療站，配備聯邦人力與物資；美國陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）也將在賈維茨會展中心設立臨時醫院。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過36萬人感染武漢肺炎、逾1.6萬人喪命，全美確診病例已突破4.1萬例、至少499人死亡。

紐約疫情自3月起急遽升溫，州政府鐵腕下令餐廳與酒吧禁止內用，戲院等營業場所暫停營業。昨晚生效的行政命令要求非民生必需企業全體員工在家工作，髮廊、美甲和刺青店也都納入強制停業範圍，就業市場受進一步衝擊。

古莫說，希望早日展開抗體檢測，讓痊癒並獲免疫力的民眾能逐漸回到工作崗位，「我扛起經濟大規模停擺全責，但我們也要開始為經濟恢復運作做打算，你無法永遠讓經濟停擺」。（編輯：張佑之）1090324