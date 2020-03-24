南非26日午夜起 全國封鎖3週防武漢肺炎
（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡24日專電）鑒於武漢肺炎疫情快速擴散，南非總統拉瑪佛沙於當地時間23日晚間宣布，將自3月26日午夜至4月16日午夜，全國封鎖3週。執行細節會陸續公布，盼人民配合遵守。
封鎖期間所有人必須待在家裡，但不包括急難救助人員、醫院、藥房、警察、醫事人員、實驗室、銀行、約堡證券交易所、超市食品等。
拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）說，現在所採取的行動將影響全國經濟甚遠，但人類生命的成本遠大於此，政府堅信再不採取行動所付出的代價將會更大。
他表示，當他於15日晚間宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）為國家級災難時，全世界確診病例是16萬例，而此刻全球確診病例已高達34萬例。
這8天內，南非確診病例也從61例增加為402例，成長6倍，且數字仍會持續攀升。
從其他國家病毒發展速度來看，如果南非要預防這個人類巨大災難，必須採取快速、果斷的行動。首要任務是遏止病毒蔓延，因為快速擴散會遠超過醫療體系所能控制範圍，導致許多人無法獲得應有的治療。
拉瑪佛沙說，像南非這樣的人口結構來說，病毒快速傳播是極其危險的。因為愛滋病、結核病、大量營養不良與貧困等因素下，許多人免疫力很差。
他指出，全國封鎖行動將可挽救數百萬人免於感染，進而挽救數十萬條生命。所以，政府將竭盡所能將感染曲線趨於平坦。
為緩解病毒造成的經濟重大傷害，政府與多個社會組織成立團結基金，做為對抗疫情、照顧病患與生命受到威脅的人。政府將提撥南非幣1億5000萬元（約合新台幣2億6700萬元）的啟動資金，也歡迎大眾捐款給該基金。
同時政府已獲各大供應商允諾，所有生活必需品將保持供應鏈完整，民眾不需因恐慌而囤積物資。
拉瑪佛沙表示，企業在封鎖期間所遭受損失，政府將採取援助措施；對於因受到疫情影響陷入困境的企業，政府也將作出對應計畫避免資方裁員。
他說，南非儲備銀行（South Africa Reserve Bank，SARB）將降息緩解民眾貸款壓力。其他惠民措施將陸續出爐，政府會盡全力與人民共同對抗這場嚴峻疫情。（編輯：馮昭）1090324