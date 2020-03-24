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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

南非26日午夜起 全國封鎖3週防武漢肺炎

最新更新：2020/03/24 09:07
鑒於武漢肺炎疫情快速擴散，南非總統拉瑪佛沙宣布，將自3月26日午夜至4月16日午夜，全國封鎖3週。圖為南非畫家及塗鴉藝術家在牆上畫下的使用酒精消毒和打噴嚏的衛生步驟。（安納杜魯新聞社提供）
鑒於武漢肺炎疫情快速擴散，南非總統拉瑪佛沙宣布，將自3月26日午夜至4月16日午夜，全國封鎖3週。圖為南非畫家及塗鴉藝術家在牆上畫下的使用酒精消毒和打噴嚏的衛生步驟。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡24日專電）鑒於武漢肺炎疫情快速擴散，南非總統拉瑪佛沙於當地時間23日晚間宣布，將自3月26日午夜至4月16日午夜，全國封鎖3週。執行細節會陸續公布，盼人民配合遵守。

封鎖期間所有人必須待在家裡，但不包括急難救助人員、醫院、藥房、警察、醫事人員、實驗室、銀行、約堡證券交易所、超市食品等。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）說，現在所採取的行動將影響全國經濟甚遠，但人類生命的成本遠大於此，政府堅信再不採取行動所付出的代價將會更大。

他表示，當他於15日晚間宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）為國家級災難時，全世界確診病例是16萬例，而此刻全球確診病例已高達34萬例。

這8天內，南非確診病例也從61例增加為402例，成長6倍，且數字仍會持續攀升。

從其他國家病毒發展速度來看，如果南非要預防這個人類巨大災難，必須採取快速、果斷的行動。首要任務是遏止病毒蔓延，因為快速擴散會遠超過醫療體系所能控制範圍，導致許多人無法獲得應有的治療。

拉瑪佛沙說，像南非這樣的人口結構來說，病毒快速傳播是極其危險的。因為愛滋病、結核病、大量營養不良與貧困等因素下，許多人免疫力很差。

他指出，全國封鎖行動將可挽救數百萬人免於感染，進而挽救數十萬條生命。所以，政府將竭盡所能將感染曲線趨於平坦。

為緩解病毒造成的經濟重大傷害，政府與多個社會組織成立團結基金，做為對抗疫情、照顧病患與生命受到威脅的人。政府將提撥南非幣1億5000萬元（約合新台幣2億6700萬元）的啟動資金，也歡迎大眾捐款給該基金。

同時政府已獲各大供應商允諾，所有生活必需品將保持供應鏈完整，民眾不需因恐慌而囤積物資。

拉瑪佛沙表示，企業在封鎖期間所遭受損失，政府將採取援助措施；對於因受到疫情影響陷入困境的企業，政府也將作出對應計畫避免資方裁員。

他說，南非儲備銀行（South Africa Reserve Bank，SARB）將降息緩解民眾貸款壓力。其他惠民措施將陸續出爐，政府會盡全力與人民共同對抗這場嚴峻疫情。（編輯：馮昭）1090324

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