武漢肺炎蔓延 土耳其智庫介紹台灣抗疫經驗

（中央社記者何宏儒安卡拉24日專電）土耳其境內武漢肺炎確診案例顯著增加。安卡拉一所智庫刊登文章，強調非世界衛生組織成員的台灣，靈活運用科技防疫，超前部署及透明化作業，成功控制在全球蔓延的疫情。

自11日出現首例以來，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在土耳其的累計確診案例不到兩週已達1529例、37人喪生，各界無不尋求各國因應疫情的成功做法。

位在安卡拉的智庫政治、經濟和社會研究基金會（SETA）23日在官網刊登正在國立政治大學攻讀政治學碩士的法陸克（Ahmet Faruk Isik）題為「5項提問：台灣抗武漢肺炎」文章指出，台灣與最早出現病毒的中國最短直線距離僅130公里，卻是受到武漢肺炎影響最小的國家之一。

文章指出，台灣於1月20日即成立中央流行疫情指揮中心，統籌整合各部會資源運作，並認為超前部署對於防止病毒在台灣擴散極有幫助。

台灣於1月21日出現首起確診病例後，即嚴格管控需求增加的口罩與消毒產品、限制口罩出口並提升口罩產能達日產1000萬片。為防範可能出現哄抬口罩價格的問題，台灣政府穩定提供藥房平價口罩，並限定成人每週限購3片。

文章強調，台灣雖非世界衛生組織（WHO）會員國，但靈活使用科技防疫，並且善用2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗。自SARS期間開始，台灣即持續在機場對每位入境旅客以紅外線熱像儀量測體溫。

這篇文章還介紹，台灣運用GPS定位掌握每位居家隔離者是否確實在登記的所在位址，必要時並透過電話定期監控、量測體溫且裁罰違規者。政府也運用台灣使用者最多的即時通訊軟體LINE，定期提供民眾即時防疫資訊。（編輯：陳永昌）1090324