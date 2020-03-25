傳美擬延收關稅3個月 白宮貿易顧問斥為假新聞

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）傳出美國川普政府為減輕武漢肺炎疫情導致經濟停擺造成的痛苦，考慮將進口商品關稅延後3個月支付。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天予以否認，稱這是假新聞。

路透社報導，代表國內製造業者與勞工工會的多個產業團體表示，部分美國企業利益團體尋求說服川普政府與美國海關與邊境保護局（CBP）延收關稅。

然而，美國貿易遊說團體「繁榮美國聯盟」（Coalition for a Prosperous America）致函海關與邊境保護局代理局長摩根（Mark Morgan），提出他們「最深的關切」。

繁榮美國聯盟在信中寫說：「最新消息指出，貴單位提供遞延關稅給進口商品，並考慮允許所有關稅遞延90天。」

繁榮美國聯盟表示，「一些美國製造業者已因不公平的進口貨品蒙受傷害，現在又受到冠狀病毒疫情波及」，延收關稅等同是雪上加霜。繁榮美國聯盟主席狄米克（Dan DiMicco）過去是紐克鋼鐵（Nucor Corp）執行長，先前也擔任過川普的顧問。

彭博（Bloomberg News）稍早引述不具名的知情人士說法報導，指海關與邊境保護局等機構正在考量暫停徵收關稅的提議。

白宮貿易顧問納瓦洛駁斥這則報導，稱報導所根據的匿名消息人士「無法看見川普政府的貿易政策」。

對中國一向抱持鷹派立場的白宮貿易顧問納瓦洛向路透社表示：「這是假新聞。」

他說：「川普的關稅措施一直是對抗中國經濟侵略的重要防禦措施，我們今天變得更加強盛，是因為有關稅措施存在。解除關稅只會讓中國更富裕，犧牲美國勞工。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1090325