武漢肺炎／日本要人民避免非必要出國 東京呼籲週末勿外出

武漢肺炎疫情蔓延，日本政府擴大防疫，對全球提升旅遊警示到「層級2」，呼籲民眾非必要勿出國。東京都政府也呼籲市民本週末非必要盡量勿出門。圖為25日東京原宿人潮。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京25日專電）武漢肺炎疫情迅速在全球蔓延，日本政府擴大防疫，將首度以全球為對象發出「層級2」旅遊警訊，呼籲民眾非必要勿出國。東京都政府也呼籲市民本週末非必要盡量勿出門。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球迅速擴大，日本外務省決定將以全球為對象，提升旅遊警示，由「層級1」提升至「層級2」，呼籲民眾非必要勿出國。

這是日本首度以全球為對象發出「層級2」的旅遊警示。

另一方面，東京都知事小池百合子今晚8時（台灣時間晚間7時）緊急召開記者會表示，鑑於疫情擴大，呼籲東京都市民本週末非必要盡量不要外出。

小池說：「本週可能發生疫情大爆發的不安增高，現在正面臨重要的局面。平日最好在家工作，夜間盡量不要外出。」

東京都今天新增確診41人，創當地確診單日最高紀錄，其中有10人與昨天確診的位於東京都台東區的永壽綜合醫院的護士與病患有關。此外，超過10人的感染途徑不明。

東京都本週以來公布新增的確診者23日16人、24日17人，今天41人，累計確診212人，是日本各都道府縣之中人數最多的。

東京都市民今天聽到確診人數逾40人，創單日新高，網路上有人留言說東京可能會封城，晚間就有超市的生鮮食品被搶購殆盡。（編輯：陳永昌）1090325