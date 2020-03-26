對抗疫情大流行 美國全國商會促政府勿管制出口

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）今天敦促政府勿採行出口管制或其他相關措施，因為這些措施可能阻礙對抗武漢肺炎所需藥品和其他基本物資的流通。

路透社報導，對於澳洲、加拿大和其他國家維持供應鏈開通及避免出口管制的聯合保證，美國全國商會表達歡迎之意，並敦促華府跟進。

美國全國商會副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）聲明指出：「到目前為止，美國值得讚賞地避免對這些物資實施出口管制，我們促請政府持續避免如此措施，因為這樣會立即破壞美國的醫療供應品生產。」

許多國家急於對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）之際，正研商或採行保護主義措施，愈來愈受到關切。

七大工業國集團（G7）昨天對全球供應鍊可能受阻表達關切，這項議題將在明天的20國集團（G20）視訊峰會中交由各國領袖來處理。

然而，美國總統川普對是否可能行使行政命令，以管制這些物資自美國出口一事輕描淡寫。他說：「我不確定我們需要這麼做，但我認為會自然發生。」他還說，美國生產「世界上最好的醫療設備」。

對於澳洲、汶萊、加拿大、智利、緬甸、紐西蘭和新加坡今天聯合保證將維持貿易流通，薄邁倫表示歡迎。

關稅和出口管制等壁壘阻礙，恐危及美國產業對醫院和醫療執行者的物資供應。

薄邁倫促請G20領袖「兌現承諾，以確保所有國家團結起來對抗疫情大流行」。

全球前兩大經濟體、也是G20主要成員的美國和中國近幾週就新型冠狀病毒起源發生齟齬，引發外界關切中國可能對輸運至美國的醫療物資進行管制。

對此，2名產業消息人士指出，川普政府已研擬幾項措施以增加美國物資供應，包括可能的出口管制在內，不過相關細節尚未公布。

對中國態度強硬的白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）已著手草擬另外一項「購買美國貨」（Buy America）行政命令，目的在降低美國對中國製藥品和其他醫療用品的依賴。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1090326