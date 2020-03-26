遏止武漢肺炎疫情擴散 拉美多國強化防疫措施

（中央社蒙狄維歐25日綜合外電報導）武漢肺炎肆虐全球，拉丁美洲地區目前確診7400多例、123人不治，各國今天為遏止疫情擴散強化防疫措施，不但擴大封鎖城鎮、關閉邊界，還延長停課期限。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例持續攀升，玻利維亞和哥倫比亞也加入實施全境封鎖的行列，智利則將停課期限延長到4月結束。

以下是法新社整理拉美多國採取的最新抗疫措施：

●玻利維亞

玻利維亞正在關閉邊界，並下令採取嚴格的封鎖措施，從25日午夜開始實施，持續到4月15日。臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）宣布進入「衛生緊急狀態」。

艾尼茲說，當局已部署更多軍警執行上述舉措，嚴格限制誰能越過邊界以及民眾可在外停留的時間。

●哥倫比亞

哥倫比亞自24日午夜起全國全面封鎖3週至4月12日。總統杜克（Ivan Duque）說：「待在家裡，防止疫情擴散，拯救人命。」

人口4800萬的哥倫比亞迄今通報近500起確診病例，首都波哥大市長已下令自22日起封城。

●智利

智利官員說，人口約130萬的首都聖地牙哥將從格林威治時間26日凌晨一時起封城至少一週，居民必須乖乖待在家裡，最富裕的社區也無法倖免。

智利通報首起確診病例兩週後，本月16日開始停課，當局將停課期限延至5月。

智利迄今通報1100多例確診，3人不治。

●巴拿馬

巴拿馬衛生部長特納（Rosario Turner）25日說，巴拿馬將允許荷美航運公司（Holland America Line）旗下搭載1800名乘客的「桑達姆號」（Zaandam）郵輪通過運河，儘管船上有42人出現類似流感的症狀。

桑達姆號預計將於26日通過80公里的跨洋運河。

特納說，每艘抵達巴拿馬的船隻都必須交出患病名單，「假如我們懷疑有人出現呼吸道問題，他們就不能上岸。」

巴拿馬迄今通報558例確診，其中8人不治。

●宏都拉斯

宏都拉斯軍人已開始分發食物給首都德古西加巴受封鎖措施影響的居民。總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）說，當局將發放食物給80萬戶家庭，多達320萬人，以確保他們留在家裡。

宏都拉斯已通報36起確診病例。

●巴西

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）警告，假如聖保羅和里約熱內盧等州的州長不結束封鎖令，恐引發一片「混亂」和「搶劫」超市等情事。

波索納洛說：「企業不生產，就無法支付員工薪水。倘若經濟崩潰，就沒辦法支付公僕薪水。我們將陷入一片混亂。」

他說，若是發生這樣的情況，加上超市劫掠事件，「我們除了要面對疫情，還有亂成一團的社會。」

●墨西哥

西班牙對外銀行（BBVA）預測，武漢肺炎疫情爆發將導致墨西哥2020年經濟萎縮4.5%。

西班牙對外銀行說，假如繼續採取防疫措施，墨西哥最大貿易夥伴美國需求下滑，將使墨國出口受到重創。

英國投資銀行巴克萊集團（Barclays）和瑞士信貸銀行（Credit Suisse）等其他銀行也預測，墨國經濟恐萎縮2到4%。

●烏拉圭

勞工維權人士和其支持者25日晚間在陽台敲打鍋碗瓢盆，要求政府採取行動，在疫情期間保護勞工。

烏拉圭目前通報217例確診。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1090326