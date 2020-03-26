新加坡增撥1兆元抗疫救經濟 政府首長減薪3個月

（中央社記者黃自強新加坡26日專電）新加坡因應武漢肺炎對經濟衝擊，今天推出追加預算逾新幣480億元（約新台幣1兆元）額外援助，協助企業、勞工與家庭度難關，總統、國會正副議長與部會首長均減薪3個月。

副總理兼財政部長王瑞杰下午在國會發表追加預算案聲明，這也是新加坡首度在今年2月財政預算案通過後不久，提出追加預算案。如果加上原先撥出的新幣64億元，新加坡共撥出新幣550億元因應疫情，等同於新加坡國內生產總值的11%。

王瑞杰指出，經濟發展也受疫情影響，其中旅遊業與航空業均遭重創，其他例如餐飲、零售、交通、製造業與批發貿易均連帶受到波及。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續嚴峻，新加坡再加大擔任政務官減薪幅度，除原有的減薪1個月外，再額外減薪2個月，這也讓內閣成員共減薪3個月，總統、國會議長與副議長也減薪3個月。

新如坡將提高本地員工的薪資補貼比例，從原本的8%提高到25%，補貼薪資上限從新幣3600元提到新幣4600元，避免資方解僱本地員工。低收入員工也能獲得新幣3000元，協助緩解疫情衝擊。

新加坡也推出新幣46億元的升級版「關懷與援助配套」方案，例如讓符合條件並年滿21歲的新加坡人可獲新幣300元、新幣600元、新幣900元不等金額。

這次追加預算的額外援助方案中，也讓所有向政府申請學貸的大學與理工學院畢業生延緩1年償還學貸與利息。公共部門也為即將投入職場的社會新鮮人或待業人士，創造1萬個就業機會。

在企業部分，新加坡企業也能透過僱傭補貼與加薪計畫到今年10月止，能獲得新幣162億元。政府將加強融資計畫，提撥企業新幣200億元的貸款資金。

在航空業部分，新加坡推出總值新幣3億5000萬元的升級版航空業援助方案，協助受創航空業度過難關。

在觀光旅遊業部分，新加坡增加旅遊業的在職本地員工薪資補貼，提供每個月高達新幣3450元補貼，同時撥出新幣9000萬元重振旅遊業。

在藝術文化部分，新加坡撥款新幣5500萬元援助藝術文化行業。

在交通行業部分，新加坡撥出新幣9500萬元協助計程車與私人叫車駕駛度過難關。（編輯：陳永昌）1090326