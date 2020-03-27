印媒：台灣成功控管武漢肺炎 對全球可有大貢獻

（中央社記者康世人新德里27日專電）印度時報資深編輯高許近日在印時部落格撰文說，台灣這次快速成功控管武漢肺炎疫情，有很多值得學習的地方，卻因中國反對而無法參與世界衛生大會，實在荒謬。

高許（Rudroneel Ghosh）25日在印度時報（Times of India）部落格撰文表示，當全世界為控制俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行疫情而爭鬥時，台灣有許多地方值得學習。

文章說，台灣在維持感染武漢肺炎病例數目相對較低及疫情可控管方面，是成功的，這主要是取決於台灣政府的快速反應，且在過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發時記取教訓，採取措施確保協調良好的預防流行病機制。

高許指出，台灣今天正在收割過去幾年努力的成果。例如在SARS之後，台灣建立中央流行疫情指揮中心，在武漢肺炎爆發後，中央流行疫情指揮中心1月20日就啟動。台灣還擁有數位化疾病監控系統、大量的醫療預防設備，並每年舉行疾病預防與管控演習，所有相關作為，讓台灣可以迅速抗疫。

文章舉例說，早在去年12月31日，台灣的中央流行疫情指揮中心官員就登上從武漢直航返台的班機檢查乘客的發燒和肺炎症狀，並下令把可疑者隔離；台灣還結合了健康和旅行數據庫，以追蹤和識別病例。

同時，高許表示，台灣儲備了防疫物資，招募數百名預備役人員在外科口罩和N95口罩生產線上工作，到1月底已分別儲備4400萬片跟200萬片。當局還大力追究違反隔離規定者的責任，並遏止假消息和假新聞。

文章指出，台灣的國家安全會議開會協調各部會有關衛生、交通運輸、教育和勞工事務；2月6日，台灣已禁止中國人入境。

高許讚揚，所有快速的應對措施，意味著台灣早已做好準備，遏制武漢肺炎的擴散。

文章強調，但莫名其妙的是，儘管台灣在醫療領域取得傲人成績且獲得成功，卻因中國的政治原因，被排除在全球醫療體系之外，被禁止參加世界衛生組織（WHO）的決策機制世界衛生大會（WHA）。

台灣被禁止參加WHA，高許認為，這實在荒謬。想像一下，如果台灣被允許自由地參加WHO所有的商議，將為全球的健康做出多大貢獻。

文章最後強調，當前武漢肺炎疫情表明，醫療保健不能存在政治及不可觸碰的問題，疾病不分國界和疆域，所有人都會捲入疫情，必須相互學習；而台灣擁有豐富的醫療專業知識，可以提供幫助。（編輯：陳永昌）1090327