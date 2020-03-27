防難民染武漢肺炎 土耳其撤離希臘邊境4500人

（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）土耳其媒體報導，當局今天開始將大約4500名試圖進入歐洲，而已在土耳其和希臘邊境等待一個月的難民撤離，藉以防範餐風露宿的他們因棲身環境惡劣而感染武漢肺炎。

土耳其於2月28日開放西部毗鄰希臘的艾迪尼省（Edirne）帕札庫勒（Pazarkule）邊界關卡，大批難民集結試圖進入歐洲，但遭到希臘警方阻撓而在當地等待。土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）昨天表示，目前約有4500人棲身當地。

土耳其武漢肺炎疫情近日增溫，25、26日的確診病例顯著增長。衛生部指出，截至目前累計通報3629例確診、75例不治。餐風露宿的難民在惡劣生活條件下群聚，形成防疫上一大隱憂。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，官員對難民傳達，若繼續棲身戶外，恐有感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）風險。當局安排巴士撤離接受勸告的難民，將於隔離期結束後安置適當地點。

「發言人報」（Sozcu）網站引述伊朗籍難民坎貝利（Sinan Kanberi）指出，在希臘卡斯坦尼斯（Kastanies）和土耳其帕札庫勒邊界關卡間的緩衝區等待跨境進入歐洲的難民被撤往設在土耳其南部奧斯曼尼耶省（Osmaniye）的營地，將予以隔離14天。（編輯：王永志）1090327