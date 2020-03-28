專心抗疫 加拿大幫中小企業員工負擔75%薪水

（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）加拿大總理杜魯道今天表示，為了確保武漢肺炎蔓延期間，人人無後顧之憂，專心抗疫，政府決定幫助中小企業發放員工薪水的75%，還將提供中小企業無息貸款4萬加幣（約新台幣86萬元），其中1萬加幣免還。

為了對抗武漢肺炎疫情，加拿大政府要求所有人待在家裡、保持社交距離，各省除必要服務外，大小企業幾乎都處於停擺狀態，裁員消息頻傳。單是上周就有逾100萬人申請失業保險金。月底將屆，眼看會有更多企業發不出薪水。

杜魯道（Justin Trudeau）前幾天曾宣布提供中小企業每名員工10%薪水，為期3個月，但企業代表紛紛表示根本不足以度過難關。今天杜魯道政府不僅上調工資補助至每名員工75%、提供無息貸款，也允許各商家繳交貨物稅（GST）和銷售稅（HST）等多項稅款的時間延遲至6月底。

與此同時，加拿大中央銀行也宣布將基本放款利率調降至0.25%，還將開始每周斥資50億加幣在市場購買政府債券。央行行長波洛茲（Stephen Poloz） 表示，0.25%是央行能夠調降的最低利率，但「對消防員來說，救火不嫌水太多」。

杜魯道希望，因疫情吃緊而裁員或倒閉的企業僱主，在政府提供諸多救急措施之後，可以「再想一想，把員工找回來」，一起等待疫情危機解除，於最短時間內重振加拿大經濟榮景。

反對黨及商業團體對杜魯道宣布的最新紓困措施都表示歡迎，形容這些作法是中小商業的「救生圈」。

加拿大獨立商業聯合會（CFIB）表示，雖然相關申請細節再過幾天才會明朗，但應該可以幫助加拿大的小型企業保住數以萬計員工並重新聘人。（編輯：陳惠珍）1090328