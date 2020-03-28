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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎／印度傳教士隔離期趴趴走 死後確診封鎖20村牽連4萬人

最新更新：2020/03/28 16:40

（中央社新德里27日綜合外電報導）印度傳教士辛赫生前赴歐洲旅行，返國後漠視自主隔離措施，還參加大型宗教慶典。他過世後，被發現死於武漢肺炎，當地政府因此下令封鎖20個村、總計4萬人遭隔離。

印度官員向英國廣播公司（BBC）表示，70歲的辛赫（Baldev Singh）生前去義大利、德國旅行回來後，不顧自主隔離措施，甚至參加了印度錫克教節日Hola Mohalla大型慶祝聚會，這場為期6天的慶典，每天都引來約1萬人聚集。

辛赫去世後，才被發現死因是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），他的19名親戚接受採檢也呈陽性反應。

一名高階官員說，迄今已追蹤到550人曾與辛赫直接接觸過，人數還在增加中。

辛赫住在旁遮普省（Punjab），他居住地區周圍的15個村，以及5個毗鄰地區的村莊都遭當局封城，總計約4萬人被隔離。

印度政府已宣布21天的全國封鎖措施，但民眾還是可以外出買食物與藥物等必需品。

印度已有640起武漢肺炎確診病例，其中30起出現在旁遮普省。

然而，專家們擔心實際感染人數可能遠多於此。雖然印度正努力提升檢測能量，目前仍是世界上檢測率最低的國家之一。（譯者：陳家倫/核稿：曾依璇）1090328

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