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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎／全球累計死亡突破3萬逾64萬確診

最新更新：2020/03/29 08:56
目前在馬來西亞的超級市場內，都有保全控制人流量。所有入內購買的民眾都必須排隊等待測溫，並等到有人購物結束出來後，才能獲准進入。中央社記者郭朝河吉隆坡攝　109年3月28日
目前在馬來西亞的超級市場內，都有保全控制人流量。所有入內購買的民眾都必須排隊等待測溫，並等到有人購物結束出來後，才能獲准進入。中央社記者郭朝河吉隆坡攝　109年3月28日

（中央社巴黎28日綜合外電報導）根據法新社彙整的官方統計，全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）不治病例今天突破3萬例，183個國家和地區通報確診感染超過64萬770例，至少13萬600人被視為痊癒。

如今全球感染武漢肺炎不治人數攀升至3萬3例，其中歐洲占了2/3。法新社根據國家當局以及來自世界衛生組織（WHO）資訊彙整的統計，可能僅反映實際感染人數的一部分。

許多國家如今僅針對需要住院病患進行病毒檢測。自格林威治時間27日19時以來，全球各地新增3417人不治，新增確診6萬8734例。過去24小時，義大利新增死亡人數最多，共889人不治，其次是西班牙832死，以及美國453死。

今年2月首度通報死亡案例的義大利，目前累計死亡高達1萬23例，確診感染9萬2472例，總共有1萬2384人痊癒。

與義大利相同，西班牙境內死亡人數也凌駕首先爆發武漢肺炎疫情的中國，累計5690人死亡，確診感染7萬2248例。

不包括香港和澳門的中國境內目前通報3295死和8萬1394例確診，以及7萬4971人治癒。根據中國通報，自27日以來新增54例確診和3死。

其他災情嚴重國家當中，伊朗累計2517死，確診3萬5408例。法國累計2314死，確診3萬7575例。

美國境內如今感染人數高居全球第一，累計確診11萬5547例，1891人不治。感染案例從23日的4萬1511人暴增，讓美國成為傳播速率最快國家。

自格林威治時間27日19時以來，斯里蘭卡、卡達、約旦、汶萊和多哥（Togo）通報境內首度出現死亡例。

依各大陸區分，歐洲累計確診35萬1877例，2萬1334死；亞洲累計確診10萬3943例，3742死；中東累計確診4萬3414例，2592死；美國和加拿大累計確診12萬981例，1950死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診1萬2315例，242死；非洲累計確診4103例，128死；大洋洲累計確診4145例，15死。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1090329

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