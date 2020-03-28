菲律賓醫院需防護裝備 盼向台灣購物資

（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）菲律賓大學執行副校長荷博沙指出，菲律賓總醫院正轉型為武漢肺炎專門醫院，但防護裝備儲備吃緊，只剩一週用量，希望向台灣採購防疫醫療用品，以確保醫護人員安全。

菲律賓總醫院由菲國最高學府菲律賓大學馬尼拉分校管理營運。菲國衛生部已指定菲律賓總醫院、菲律賓肺臟醫學中心和荷塞．羅德里格斯醫生紀念醫院（DJNRMHS）為武漢肺炎專門醫院。

荷博沙（Teodoro Herbosa）是災難醫學專家，曾任菲律賓衛生部次長。

荷博沙表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）爆發至今，幸運的是菲國病例數不像其他國家那麼多。不過，菲律賓醫生和病床數占總人口比例很低，這是政府決定大馬尼拉盡快封城的原因。

他解釋，大馬尼拉是全菲律賓醫護人員占人口比例最高的地區，若不將疫情控制在區內，一旦擴散到其他島嶼，當地醫療條件將無法對抗這樣的傳染病。

荷博沙告訴中央社記者，菲律賓總醫院被指定為武漢肺炎專門醫院後，為收治病患，手術室和辦公室要隔離，某些樓層必須清空辦公室，避免擴散，大規模重新安排醫院配置，非常不容易。

他表示，被指定為武漢肺炎專門醫院的3家公立醫院，都急需儲備更多個人防護裝備和醫療物資，包括醫療用口罩、面罩、護目鏡、防疫靴、手套等。

以菲律賓總醫院為例，荷博沙說，院內有1500張床，每天需要800到900組個人防護裝備；兩週前就想買更多防護裝備，但一直求助無門，儲備只夠7到10天用。

他表示，另外兩家醫院約500床左右，每天需要400到500組個人防護裝備，他們也向外界求援，希望獲得更多醫療物資。

荷博沙說，菲律賓政府已釋出資金，供醫院採購醫療用品，但美國、歐洲和亞洲鄰國都急需這些物資，許多供應商沒有存貨提供。

他指出，醫療物資價格水漲船高，「像菲國這種中低收入國家，在全球競買檢驗試劑和個人防護裝備的當下，將遇到更多困難」。

荷博沙說：「試著從韓國購買檢驗試劑組，但供應商說存貨都被美國買走。」台灣有很多醫療用品製造商，希望向台灣採購個人防護裝備和醫療物資。

他表示，醫護人員是寶貴資源，「策略是隨時保護他們」。如果醫護人員沒有個人防護裝備，「我不會希望他們工作，會第一個告訴他們停止收治病患。」

截至27日，菲律賓確診803例武漢肺炎病例，54人死亡。荷博沙說，希望嚴格的封城措施奏效，感染率降低，如此一來，病例數成長趨緩，醫院收治人數才不會成長太快。

他指出，若成效不彰，會看到醫院人滿為患，醫護人員分身乏術，為治療滿院武漢肺炎病患，未感染的其他重症患者沒辦法獲得足夠醫療資源，會因此死亡。「這是疫情爆發後，醫療衛生體系面臨的實際問題」。

對菲律賓總醫院的急迫需求，高雄市東南亞教育交流協會常務理事吳英明說，屏東長老教會社區大學熱心人士已捐出110件嚴重急性呼吸道症候群（SARS）流行期間剩下的防護罩衫，各界若有意捐助醫療物資，可聯繫馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）高雄分處。（編輯：廖漢原）1090328