澳洲中資企業搜括醫療物資 政府加強管制外資

（中央社記者丘德真雪梨30日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，澳洲傳出有中資企業搜括醫療物資運到中國。澳洲政府隨即推出新規定，嚴格審查外國企業在澳洲的投資案。

澳洲金融評論報（Australian Financial Review）29日報導，自2019冠狀病毒疾病疫情爆發以來，至少有兩家中資的房地產開發公司，被指曾在澳洲市面上搜括百公噸醫療物資並運往中國。

消息傳出後，澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）隨即下令，今後所有外國企業在澳洲的投資案件都必須經過他主導的外國投資審查局（Foreign Investment Review Board）審查。

新規定自29日澳洲東部夏令時間（AEDT）晚上10時30分起生效；之後不論投資金額多少、外資企業來自哪一國，所有投資案件都必須由外國投資審查局審查，以確定是否違背澳洲國家利益。

報導提到，政府之所以推出新規定，也是為了保障目前遭遇困難的本地企業，以免被外資以低價併購。佛萊登柏格說：「正值冠狀病毒疫情關頭，澳洲經濟和企業處於重大壓力下；這是保障國家利益的必要措施。」

佛萊登柏格說，新規定將實施至疫情結束為止。

被指搜括醫療物資運到中國的中資企業是上海綠地集團在澳洲子公司「綠地澳洲」（Greenland Australia）及廣東佛山順德的碧桂園在澳洲子公司Risland Australia。

綠地澳洲員工被指今年1月和2月搜刮外科口罩、體溫計、殺菌紙巾、乾洗手、手套和普拿疼。

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）26日報導，Risland Australia今年2月運走82公噸的醫療物資，包括10萬件防護衣和90萬雙醫療手套。

綠地澳洲網站27日聲明，表示曾於1月底和2月初運送物資到中國，包括1萬片外科口罩、6萬8000拋棄式手套、400副護眼罩、3萬件醫療防護衣、1800支額溫槍、300鞋套。

綠地澳洲表示，當時全世界都視中國為全球疫情焦點，所以運送物資到中國。

Risland Australia網站27日發表聲明，表示曾運送物資到中國，包括防護衣和口罩，但聲稱物資主要不是醫療用途。

Risland Australia表示，1月底和2月初是配合國強公益基金會響應世界衛生組織（WHO）的呼籲，支援受疫情影響最嚴重的中國，所以運送相關物資。根據國強公益基金會網站資料，基金會是由碧桂園董事會主席楊國強及聯席主席楊惠妍創辦的。

中央社記者今天稍早聯絡這兩家企業並提出問題。直至截稿為止，這兩家企業尚未回應。

根據1月底世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和中華人民共和國國家衛生健康委員會的聲明，中國政府當時都未向外界要求醫療物資的支援。（編輯：郭中翰）1090330