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Google高層染疫 76歲網際網路之父塞夫武漢肺炎確診

最新更新：2020/03/31 11:54
Google公司副總裁、高齡76歲的「網際網路之父」塞夫30日證實自己篩檢武漢肺炎呈陽性反應。（圖取自facebook.com/vint.cerf.9）
Google公司副總裁、高齡76歲的「網際網路之父」塞夫30日證實自己篩檢武漢肺炎呈陽性反應。（圖取自facebook.com/vint.cerf.9）

（中央社舊金山30日綜合外電報導）谷歌（Google）公司副總裁、高齡76歲的「網際網路之父」塞夫（Vint Cerf）今天推文，證實自己篩檢武漢肺炎呈陽性反應。

ZDNet網站報導，塞夫推文寫道：「我採檢2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）呈陽性反應，現在正在康復中。關於我們目前全國因應（疫情）一事，聽聽看約翰奧立佛（John Oliver，脫口秀主持人）是怎麼說的。」推文底下附上約翰奧立佛的影片連結。

塞夫的年齡屬於武漢肺炎致死率高風險族群範圍，不過以他的身分地位，當然可以輕易受到高品質的醫療機構照料。

塞夫曾替美國國防部創造網際網路前身Arpanet，被譽為網際網路之父。

他在Google的工作多為推廣網路，並在網路相關問題方面協助教育立法者。他近年在美國政府旗下國家科學委員會（National Science Board）服務6年。

塞夫經常提到的問題之一，是我們可能將喪失無法讀取的重要科學與文化資料，因為我們已經失去存取這些檔案所需的硬體。

塞夫推文附上約翰奧立佛的影片，內容對川普政府的武漢肺炎因應方式充滿批評。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1090331

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