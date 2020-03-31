雇主未盡力讓員工居家辦公 新加坡擬開罰

（中央社記者黃自強新加坡31日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡確診累計926起，新加坡人力部將修法加強防疫，如果企業雇主未盡最大努力讓員工居家辦公，可能遭勒令停工或罰款。

人力部（MOM）部長楊莉明今天在跨部門工作小組視訊會議記者會表示，如果員工工作性質不適合居家辦公，企業應錯開上下班時間，並實行至少一公尺的社交安全距離等諸多措施。

楊莉明指出，並非每個行業都適合居家辦公，有關當局會依據個別情況執法，並進行稽查。新加坡將會修法加強執法。

新加坡過去兩個多月來從減少境外移入、及早診斷和隔離病例，以及加強社會責任與個人衛生習慣三大層面著手防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情散播。

「遠距辦公模式」今後成為辦公常態，新加坡已有不少企業採居家辦公模式，會議改以電話或視訊會議。

根據新加坡媒體新傳媒8頻道新聞報導，新加坡公部門已率先鼓勵員工居家辦公，諸如市區重建局（URA）與資訊通信媒體發展局（IMDA）有超過9成員工在家辦公。

新加坡今天新增47起武漢肺炎確診病例，其中有31起是屬於本地感染病例，遠高於境外移入的16起病例。由於從英美返回新加坡的人數下滑，境外移入病例降低，防疫措施重心將轉向控制本土病例散播。（編輯：周永捷）1090331