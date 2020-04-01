川普與艾爾段熱線 同意分享資訊合作抗疫

土耳其武漢肺炎確診首例相對較晚出現，病例數卻連日攀升，疫情「後來居上」，觀光景氣蒙受重創。首都知名景點安卡拉堡入口處附近的商店街不見遊客。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月1日

（中央社記者何宏儒安卡拉31日專電）土耳其總統艾爾段和美國總統川普在電話中同意，唯有全球團結合作才能在對抗武漢肺炎戰役中致勝。土、美將分享抗疫資訊，並就國際防疫作為和促進全球經濟發展密切合作。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、川普今天在電話中商討俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球疫情、雙邊關係和區域形勢演變。

兩人同意在抗疫方面分享資訊，並在國際防疫作為和促進全球經濟發展上密切合作。「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，川普也強調，鑑於武漢肺炎構成的風險，敘利亞和利比亞必須停火。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019冠狀病毒疾病疫情圖，美國是通報最多武漢肺炎病例的國家，累計確診達近16萬6000例，造成近3200人死亡。

土耳其雖然較晚出現病例，但最近幾天病例增速令人憂心，有「後來居上」趨勢。根據衛生部今晚公布的最新疫情統計，累計確診病例達1萬3531例，已經成為病例數第10多的國家，累計通報214起死亡病例。（編輯：陳永昌）1090401