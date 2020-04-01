航母染疫形同遭擊沉 專家：給敵人可乘之機

（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）美國羅斯福號航空母艦染疫，停靠關島；財經雜誌「富比世」軍事專家形容，軍艦受到病毒攻擊，削弱戰力，形同「擊沉」，雖未必影響大局，卻給了對手能加以利用的可乘之機。

「富比士」資深專欄作家霍伯（Craig Hooper）針對羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）上百人感染2019冠狀病毒疾病（CODIV-19，武漢肺炎）的情況，撰文呼籲美軍重視疾病對戰力的威脅。

霍伯指出，這次疫情為海軍帶來教訓，必須將疾病管控、公共衛生納入現代海軍戰略一環。

霍伯認為，隨著醫藥技術進步，帶來幾十年相對安全，海軍因此長期低估了傳染病威脅，「儘管疫病無法實際擊沉一艘軍艦，但就算只是爆發流感，也能在一時之間消減任何戰艦的武力」。

因為疫情，羅斯福號必須中止原訂計畫，對艦上官兵篩檢、對艦內空間消毒，戰力都在空轉。霍伯說：「對於大戰略來講，這不是世界末日，但這樣的一時困擾，正是聰明的對手可以拿來利用的時機。」

霍伯批評，海軍能夠利用航母，快速因應傳統戰爭，但是當艦上人員面臨病毒威脅的時候，卻明顯反應不足。羅斯福號3月中旬停靠越南就是不智作法，顯示美軍長期在作戰技能與生醫知識之間的斷裂。

羅斯福號航母不是第一次面對疫情，2002年12月在一次演訓航行裡，超過10%艦上人員染病。

2003年SARS疫情在亞洲爆發，航空母艦卡爾文森號（Carl Vinson）在韓國釜山靠岸，還與韓國軍官舉行宴會；後來新加坡被列為疫區之後，幾艘美國軍艦仍持續在這裡停靠。

霍伯比喻：「就軍事上來說，羅斯福號仍然具作戰能力，但戰略角度而言，病毒實際上已擊沉了這艘造價數十億美元的戰艦。」

霍伯表示，這場疫情對美國海軍具有警惕效果。未來的新疾病或是重新流行的舊疾病，不僅只是傷害榮譽這麼簡單，值得謹記在心的是，一點小病就能最終毀掉整個任務。（編輯：陳永昌）1090401