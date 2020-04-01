日本未滿週歲女嬰染武漢肺炎 罕見成重症

（中央社東京1日綜合外電報導）日本一名未滿週歲的女嬰昨天因心肺停止狀態送醫，經檢查確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），症狀嚴重正在加護病房接受治療，未滿一歲嬰兒成重症相當罕見。

日本朝日新聞報導，山梨縣政府今天公布新增2起2019冠狀病毒疾病病例，其中一例是不滿一歲的女嬰，昨天因為心肺停止狀態被送醫急救，並經PCR（聚合酶鏈鎖反應）檢查呈現陽性。

另外一人是在已出現確診病例的居酒屋工作的20多歲男性。

日本放送協會（NHK）報導，山梨縣政府表示，這名女嬰昨天確診感染，由於出現肺炎症狀，目前正在加護病房接受治療。

這名女嬰昨天被送到山梨大學醫學院附屬醫院，確診感染。山梨縣政府表示，女嬰父母也接受PCR檢查，但呈現陰性，縣政府正在調查感染途徑。

日本政府厚生勞動省表示，雖然有未滿一歲嬰兒確診前例，但成重症病例可能是首例。

熟悉傳染病的愛知醫科大學客座教授森島恒雄說，雖然大家說小孩感染比較不會出現重症，但最近海外也有未滿3歲的孩童出現重症，因此不能說小孩感染是絕對安全，特別是負責照顧小孩的托兒所及幼稚園等設施，徹底做好預防對策很重要。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1090401