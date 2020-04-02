為醫務人員鼓掌 駐土耳其代表處影片迴響熱烈

（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）駐土耳其代表處響應土耳其各界「給醫務人員鼓掌」活動，加油打氣的影片強調台灣貢獻全球公共衛生，以及團結對抗武漢肺炎疫情的決心，獲得來自台灣和土耳其的熱烈迴響。

駐土耳其代表鄭泰祥日前率代表處同仁響應這項活動時說：「我們要向土耳其、台灣，以及全球各地醫務工作人員表達最深的感謝。」語畢，他和其他官員一起鼓掌，給正因肆虐全球的武漢肺炎而犧牲奉獻的醫務人員加油打氣。

上傳駐土耳其代表處臉書粉絲專頁的影片可以看到，代表處一位同仁手持寫有WHO＋TAIWAN標語牌，強調台灣參與世界衛生組織將對全球公共衛生做出貢獻。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情圖，去年12月在中國武漢發現的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已擴散到180個國家或地區，世界衛生組織（WHO）已宣告疫情成為全球「大流行」。

代表處邀請各界一起為前線醫護及防疫人員奮戰不懈的精神加油打氣，獲得包括高雄榮總醫師群、國立虎尾科技大學、國立成功大學、國立高雄大學，以及台灣的上巿公司熱情響應。

活動獲土耳其西北部柯加里省（Kocaeli）的蓋布澤科技大學（Gebze Technical University）、旅土耳其台灣僑胞和旅台灣土耳其友人相挺，也有土耳其民眾為兩國祈福，並有可愛土耳其小女孩上傳照片感謝台灣和防疫人員。

今年2月4日曾經受邀代表台灣在土耳其演出的台北市民交響樂團也特別錄製土耳其樂曲「大地回春」（Bozkirlar Yeserecek），用音樂感謝醫務人員的辛勞。

畢業於國立台灣師範大學美術系、正在土耳其攻讀博士學位的書畫藝術家陳柔伊則分別畫了土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）和台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的水墨肖像，強調攜手抗疫。她以水墨畫抓住兩人神韻，特殊的呈現方式令人留下深刻印象。

另一位在土耳其國立哈杰太佩大學（Hacettepe University）攻讀博士的留學生葉俊呈也特別演奏土耳其人熟悉的軍樂曲Ceddin Deden，為醫務人員加油。

「給醫務人員鼓掌」活動源自克扎於3月19日在國會呼籲議員給勞苦功高的醫務人員加油，隨即有民眾發起於當天晚間9時站在住家陽台鼓掌的活動，受到土耳其各大城巿居民熱烈迴響。

社群媒體出現「#我們會一起度過」（#BeraberBasaracagiz）的主題標籤，上傳的影片顯示，暗夜中掌聲四起，文字說明這麼做是為了向日以繼夜投入防疫和抗疫工作的醫生、護士和醫務人員致敬。

後來連續3個晚間9時一到，土耳其各大城巿都響起這樣的集體掌聲。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於3月20日上傳推特帳號的影片可以看到，他和第一夫人艾米內（Emine Erdogan）也參與活動，「為抗疫而奉獻的英雄」鼓掌打氣。（編輯：王永志）1090402