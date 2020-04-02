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日本新增274例確診武漢病毒 增至3481例

最新更新：2020/04/02 23:03

（中央社記者楊明珠東京2日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球蔓延，日本今天再添274例確診病例，創單日新高，連3天單日超過200例。東京今天新增97例，也創單日新高。

2019年冠狀病毒疾病疫情擴大，截至今晚11時（台灣時間10時）新增274例確診病例，日本境內確診者及機場檢疫發現的確診者、搭包機返國者等總計2769起確診病例。加上鑽石公主號郵輪712例，累計3481例確診。

福井縣、北海道及大阪府今天各宣布有1人因新型冠狀病毒死亡。到目前為止，日本因2019年冠狀病毒疾病死亡的人數共83人，其中在日本境內確診者72人、鑽石公主號確診者11人。

日本境內確診者當中，東京都684人、大阪府311人、千葉縣190人、愛知縣189人、神奈川縣184人、北海道183人、兵庫縣169人、埼玉縣118人、福岡縣100人。

此外，從中國搭包機返國確診者14人。厚生勞動省職員、檢疫官、機場檢疫查出的確診者共71人。

截至目前，重症者共72人，包括日本境內確診者62人、鑽石公主號10人。因病情改善出院者共1124人，其中日本境內確診者505人、鑽石公主號619人。（編輯：郭中翰）1090402

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