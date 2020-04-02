印度確診病例兩天增47% 媒體憂心兩週破萬

（中央社記者康世人新德里2日專電）印度官方昨晚公布武漢肺炎確診病例1834例，比48小時前的1251例增加47%，有媒體表示，若以這種速度增加，印度會在兩週內破萬例，加上印度的低檢測率，疫情令人擔憂。

印度衛生與家庭福利部昨晚公布的數據顯示，印度2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢病毒）確診病例數，在48小時內從1251例增加至1834例，增加47%。

病例增加快速，主要是新德里尼札穆丁區（Nizamuddin）的伊斯蘭傳道會（Maulana Muhammad）總部爆發群聚感染，經各地政府回報後，中央政府才連到伊斯蘭傳道會3月初的大型集會。

媒體News 18引述衛生與家庭福利部次長斯里瓦斯塔瓦的最新統計報導，政府查明這段期間曾到伊斯蘭傳道會總部大樓的信徒約有9000人，其中有1306人是外國人，政府正對這些人進行病毒檢測。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度至少有358個確診病例與伊斯蘭傳道會的群聚感染有關；這讓伊斯蘭傳教會成為印度這次疫情最大的感染源。

此外，聚集約70萬人居住的孟買貧民窟達拉維（Dharavi）在過去24小時出現2起確診病例，這讓孟買的疫情警訊一下子升高，一旦貧民窟爆發群聚感染，後果不堪設想。

印度媒體Livemint報導，印度疫情發展軌跡比美國平緩，但印度現在的確診病例大約是4天前的2倍，如果按照這種速度，在接下來的13天內，印度確診病例數可能會破萬；如果這種增加速度持續下去，印度的醫院將不堪負荷。

英國維康信託基金會（Wellcome Trust）和印度科技部生物科技部門（DBT）聯盟的執行長賈米爾（Shahid Jameel）等多位醫療專家批評印度政府，即使印度在2015、2017年爆發過H1N1流感疫情，但之後仍未把資源投入醫療設備，使醫療資源無法應付這次疫情，只好採取全國封鎖政策。

因為檢驗設備與醫療資源不足，世界衛生組織（WHO）等單位的專家也表示，印度的檢測率過低，將是印度防疫工作的最大問題。

印度中央政府任命一位退休次長辛赫（Jitendra Singh）對全印度410個縣市區，在3個工作天內完成各地應對疫情準備調查，報告今天公布。辛赫說，政府陸續推出禁足令、全國封鎖及1.7兆盧比（約新台幣6800億元）的救濟方案獲得民眾壓倒性支持。

但印度政府全無配套方案倉促宣布全國封鎖，造成數百萬城市外地工在三餐不繼下步行回家的大混亂，及對經濟的更嚴重衝擊，可能都需要後續觀察。（編輯：郭中翰）1090402