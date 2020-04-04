歐洲受疫情重創 媒體披露文件直指高估應對能力

（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）武漢肺炎重傷歐洲，目前出現口罩、呼吸器、檢驗試劑組之亂。但有文件顯示，僅僅一個多月前，歐洲各國政府才告訴歐盟，它們的醫療保健系統已準備就緒，不需訂購更多庫存。

路透社近日一篇獨家報導，揭露了歐洲對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情前後反應的鮮明對比。歐洲各國一開始樂觀以對，但數週後再次對照，卻陷入疲於應對的窘境，包括口罩、醫療用品不足。當時歐盟執委會（European Commission）已經估計到，歐盟各國的需求將是常態下的10倍。

儘管設備短缺部分原因是全球需求激增所致，但路透檢視內部與公開文件顯示，歐洲聯盟（EU）各國政府可能高估了自身的應對能力，而讓情況更為惡化。

歐盟執委會一名官員在一場與歐盟成員國外交官的閉門會議上說：「一切盡在掌握中。」會議時間是2月5日，正是中國要求擁有將近6000萬人口、數量與義大利相當的湖北省封城的2週後。

根據會議記錄，這名官員在傳達各國代表的意見時說：「成員國們有充足的準備，大多數國家的防疫措施都已經就位。」

在這之後僅僅兩週，義大利就出現首例死亡病例，目前已有超過1萬4000人因此過世，達到中國通報數的4倍。

當被問及文件內容是否顯示歐洲原來的反應太慢時，歐盟執委會一名發言人說：「從一月起，執委會就對成員國提供支持的可能性。」

報導稱，歐盟各國政府3月起開始意識到情況的嚴重性，但並未將焦點放在採取聯合行動，許多國家反而是訴諸保護主義措施、提高貿易壁壘，以阻止出口醫療設備給鄰國。

義大利醫護每個月需要9000萬個口罩，但可供使用的數量仍然只是杯水車薪。法國上週訂購超過10億個口罩，製造商正在調整產線來製造呼吸器。

根據會議紀錄，在1月31日的會議上，各國衛生部門代表告訴歐盟執委會，它們不需要幫忙就可以採購醫療設備。只有4個國家警告，如果歐洲的情況惡化，它們可能需要防護設備。

而在2月4日歐盟一場會議上，國家衛生專家們說：「診斷能力已就緒，很多國家都開始進行檢測。」然而，歐盟國家現正面臨檢驗試劑組的嚴重短缺，並在3月18日發起聯合採購計畫。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿，全球已有112萬人確診武漢肺炎，近5萬9000人病故，其中義大利死亡人數逾1萬4000人，高居全球首位，依序為西班牙、法國、英國。（譯者：陳家倫/核稿：徐崇哲）1090404