土耳其日增3013例創新高 2萬3934確診共501死

（中央社記者何宏儒安卡拉4日專電）土耳其今天採檢1萬9664起武漢肺炎疑似病例，通報3013例確診，雙雙創單日新高，並且新增76人不治；累計確診2萬3934例，累計死亡達501例。

衛生部今晚在網站上公布疫情通報顯示，境內俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例增至2萬3934例，但過去24小時的累計康復病例數從464例大幅增加為768例。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）晚間在推特帳號發推文指出，已經檢測的16萬1380例有12.18%於過去24小時內進行，「有改善的患者數量顯著增加，從昨天的484人增至今天的786人」。

隨確診病例數日增，當局實施限制行動自由的措施也日趨嚴厲。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天宣布20歲以下公民禁止出門、前往人多的場所強制戴口罩、未保持至少3步的社交距離者將受罰，且禁止車輛進出30大省和爆發肺病疫情的西北部黑海濱松古達克省（Zonguldak），為期15天。

土耳其已自3月21日子夜起禁止65歲以上年長者和慢性病患者出門，違規者將遭重罰3150里拉（約新台幣1萬4360元）。

克扎今天的推文指出：「病毒靠接觸傳播，我們別讓它有機會。」（編輯：劉學源）1090405