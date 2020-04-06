染疫郵輪有去處 紅寶石公主號停靠雪梨附近

（中央社澳洲金布勒港6日綜合外電報導）占澳洲武漢肺炎死亡病例1/4的紅寶石公主號（Ruby Princess）郵輪，今天獲准停靠雪梨附近港口，因為郵輪上有200名船員開始出現武漢肺炎症狀。

法新社報導，紅寶石公主號郵輪在海上滯留幾個星期後，獲准停泊在雪梨南方80公里處的金布勒港（Port Kembla），讓醫生評估生病船員情況，並把最嚴重者接上岸治療。

澳洲政府在3月允許2700名乘客離開紅寶石公主號郵輪，回到他們在全國各地的家中，不顧政府在幾天前才禁止郵輪停靠澳洲的命令。

數百名乘客後來確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少10人死亡，占澳洲40起死亡病例的1/4。澳洲已通報近6000例確診。

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警方說，這艘船可以在港口最多停留10天再離開澳洲水域，以便補充物資和燃料，但除非是緊急情況，船員不得下船。

警方在聲明中說：「這次停泊將遵守嚴格的健康和生物安全準則，不會對港口工作人員或更廣泛的社區造成風險。」

在最近幾天，已經有幾名郵輪上的船員送醫。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090406