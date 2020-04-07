武漢肺炎新增66起 新加坡3外勞宿舍列隔離區

（中央社記者黃自強新加坡6日專電）武漢肺炎疫情延燒，新加坡今晚公布新增66起病例，確診累計達1375例，目前除S11榜鵝外勞宿舍和Westlite外勞宿舍列隔離區外，回利閣外勞宿舍也列入隔離區。

衛生部晚間公布的新增66起病例中，其中有65起是本土感染病例。今天並新增2個感染群，分別是一間托兒所與Kranji Lodge外勞宿舍。

新加坡原公布的外勞宿舍感染群，包括S11榜鵝外勞宿舍、Westlite外勞宿舍、雙溪登加外勞宿舍、回利閣外勞宿舍、高琳二號宿舍、雙溪加株環道外勞宿舍、淡濱尼外勞宿舍、高琳一號宿舍。

新加坡也把位於實理達北連路的S11榜鵝外勞宿舍和Westlite外勞宿舍列為隔離區，總共有近2萬名的外勞要執行14天隔離令，都不能外出，大多數時間內都要待在自己房間。

新加坡今晚8時30分再把回利閣外勞宿舍列入隔離區。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球延燒，新加坡目前推出3個經濟援助措施，分別取名團結（Unity）、韌性（Resilience）、同舟共濟（Solidarity）。（編輯：張佑之）1090406