更多編輯台推薦新聞：
比爾蓋茲受訪談疫情 盛讚台灣是防疫榜樣
國際

比爾蓋茲受訪談疫情 盛讚台灣是防疫榜樣

武漢肺炎／民眾送來披薩 澳洲醫護：我們不餓 只缺口罩
國際

武漢肺炎／民眾送來披薩 澳洲醫護：我們不餓 只缺口罩

染武漢肺炎可能嚴重腹瀉 病毒量發病一週內最高
生活

染武漢肺炎可能嚴重腹瀉 病毒量發病一週內最高

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎新增66起 新加坡3外勞宿舍列隔離區

最新更新：2020/04/07 00:34

（中央社記者黃自強新加坡6日專電）武漢肺炎疫情延燒，新加坡今晚公布新增66起病例，確診累計達1375例，目前除S11榜鵝外勞宿舍和Westlite外勞宿舍列隔離區外，回利閣外勞宿舍也列入隔離區。

衛生部晚間公布的新增66起病例中，其中有65起是本土感染病例。今天並新增2個感染群，分別是一間托兒所與Kranji Lodge外勞宿舍。

新加坡原公布的外勞宿舍感染群，包括S11榜鵝外勞宿舍、Westlite外勞宿舍、雙溪登加外勞宿舍、回利閣外勞宿舍、高琳二號宿舍、雙溪加株環道外勞宿舍、淡濱尼外勞宿舍、高琳一號宿舍。

新加坡也把位於實理達北連路的S11榜鵝外勞宿舍和Westlite外勞宿舍列為隔離區，總共有近2萬名的外勞要執行14天隔離令，都不能外出，大多數時間內都要待在自己房間。

新加坡今晚8時30分再把回利閣外勞宿舍列入隔離區。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球延燒，新加坡目前推出3個經濟援助措施，分別取名團結（Unity）、韌性（Resilience）、同舟共濟（Solidarity）。（編輯：張佑之）1090406

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報