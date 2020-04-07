世衛指口罩非抗疫萬靈丹 無症狀者可能傳播病毒

（中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電）世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，一般民眾大量使用醫療級口罩將使前線資源短缺，口罩並萬靈丹，無法阻止大流行病。此外世衛官員指出，患者有可能在出現症狀前一至三天傳播病毒。

武漢肺炎全球疫情嚴峻，不少起初堅持口罩對一般民眾毫無作用的國家正轉變態度，考慮要求民眾出門戴口罩。美國防疫指南3日建議民眾在公共場所配戴非醫療用布口罩之後，加拿大政府防疫官網更改「戴口罩」資訊表示，「戴非醫用口罩可保護他人，但無證明顯示可保護戴口罩者」。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天下午在世衛組織日內瓦總部例行記者會上表示，了解有些國家建議或正在考慮一般民眾使用口罩，以防止疫情傳播，但第一線醫護人員目前急需醫用口罩保護，但全球供不應求，若一般民眾大量使用醫用口罩會加劇短缺。

他表示，醫用口罩應給醫護專業人員、患者以及在家照顧患者的人使用；但也表示，世衛朝更廣泛評估口罩相關使用，強調最重要的是，口罩僅應作為各國綜合防疫措施的一部分。

他認為，各國依其綜合防疫措施，在一些情況下，例如缺水或難以採取如社交距離等其他措施的社區中可考慮使用口罩；並說，世衛鼓勵建議一般民眾戴口罩的國家研究其有效性，以便各國從中學習。

譚德塞表示，關於口罩沒有非黑即白的答案，也不是解決問題的萬靈丹，僅戴口罩並不能阻止疫情大流行。各國必須持續找出患者，測試、隔離並追踪每一次接觸。現在所有人能保護自己與他人的辦法就是保持距離、雙手清潔、咳嗽或打噴嚏時用肘部遮掩，並避免觸摸臉部。

今天記者會上媒體另關注無症狀者是否傳播病毒的問題，世衛傳染病流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，有一些報告上指出，無症狀者有可能會在出現症狀前一至三天透過飛沫傳播病毒，但她強調，主要路徑還是由有症狀者傳播。

此外，今天記者會譚德塞邀請知名藝人女神卡卡（Lady Gaga）以線上方式發表談話，女神卡卡一反過去常見誇張妝容，以淡妝戴著黑框眼鏡模樣現身，表情嚴肅表示，4月18日將邀集眾多藝人明星舉辦一場電視特別直播節目，表揚世界各地醫護工人員的英勇努力及宣示團結對抗疫情。（編輯：張佑之）1090407