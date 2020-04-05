加拿大防疫指南大幅更動 稱戴口罩可保護他人

加拿大政府最新的防疫指南表示，僅使用非醫用口罩不能阻止2019年冠狀病毒疾病擴散。勤洗手與保持社交距離才是最有效的。中央社記者胡玉立多倫多攝 109年4月5日

（中央社記者胡玉立多倫多5日專電）在美國防疫指南3日建議民眾在公共場所配戴非醫療用布口罩之後，加拿大政府防疫官網更改「戴口罩」資訊表示，「戴非醫用口罩可保護他人，但無證明顯示可保護戴口罩者」。

加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）4日鬆口表示：「在某些情況下，某種自製的臉部遮蓋物可能是有益的。例如在搭乘公共交通工具時，若無法輕易保持2公尺社交距離，有遮蓋物遮一下你的咳嗽，我想是個好主意。」

加拿大各級公衛官員之前面對「一般民眾該不該戴口罩」的爭議話題時，總是持反對立場。譚詠詩上週答覆媒體詢問時仍明確表示，「沒病者戴口罩可能有負面影響」。但在美國公衛立場3日急轉彎後，譚詠詩4日說法有了些許變化。防疫官網更大幅增添有關「戴口罩」的說明。

加拿大電視網（CTV）3日發起網路即時民意調查顯示，支持「人人都應戴口罩以減緩2019年冠狀病毒疾病傳播」的民眾高達84%。參與這項民調的近3萬人。

談到無症狀者可能傳播2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的問題，譚詠詩說，加拿大像美國一樣，正在研究最新訊息及相關建議。但她說：「我們的重點是：醫療用口罩應該留給醫護人員使用。」

在2天前，加拿大聯邦政府防疫官網有關「戴口罩」部分仍簡短寫道：「若你身體健康，不建議戴口罩防疫。沒病戴口罩會讓人誤以為你生病，引發不必要擔憂。不當戴口罩及不當處理用過的口罩，也有潛在感染風險。口罩必須經常更換。」

但現在有關「戴口罩」環節已大幅新增，不過仍未要求所有民眾戴口罩防疫，還說：「戴非醫用口罩可保護他人，但沒有證明顯示可保護佩戴口罩者。」

官方防疫指南首先寫道：醫用口罩必須保留給直接護理2019冠狀病毒疾病患者的醫護人員，包括外科醫用口罩和N95口罩。其次，「目前尚未證明在社區中佩戴非醫用口罩（例如自製布口罩）可保護佩戴口罩的人。嚴格採取公共衛生措施，包括勤洗手與保持社交距離，可減少接觸病毒。」

官網寫道：「戴非醫用口罩是可採取的另一項措施，用以保護周圍的人。戴非醫用口罩遮住口鼻，可防止你的飛沫污染他人或落在物體表面上。如同我們建議使用衛生紙或袖子遮住咳嗽一樣，口罩可減少別人接觸到你噴出飛沫的機會。」

此外，「如果配戴非醫用口罩會讓你感覺更安全並阻止你觸摸鼻子和嘴巴，那也很好。但請記住不要觸摸或揉眼睛。」很重要的是，要了解非醫用口罩有侷限性，必須安全使用。

加拿大防疫指南最後強調，僅使用非醫用口罩不能阻止2019冠狀病毒疾病的擴散。民眾必須始終嚴格建立良好衛生習慣與遵循公共衛生措施，包括勤洗手與保持社交距離。（編輯：郭中翰）1090405