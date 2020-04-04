美國百年前戴口罩防疫領先全球 如今亞洲成表率

美國媒體報導，在1918年流感大流行期間，美國部分地區不戴口罩會被視為違法。圖為1918年西雅圖警方戴口罩防流感。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）當武漢肺炎疫情在亞洲爆發，許多地區民眾都迅速戴上口罩，而西方國家慢很多。美國媒體報導，其實在1918年流感大流行期間，美國部分地區不戴口罩會被視為違法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導提到，面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，台灣和菲律賓等地逐漸規定民眾在特定情況下要戴口罩。反觀西方國家在這方面的宣導不僅慢很多，英格蘭首席醫療官甚至曾宣稱沒必要戴口罩。

回顧1918年流感大流行，疫情從1918年1月持續到1920年12月，全球1/3人口感染，約5億人中鏢，5000萬人左右病故，其中大約50萬人是在美國。美國當時在實施戴口罩措施方面，堪稱領先全球。

1918年10月，加州舊金山在醫院病例數增加後，市議會認為有必要大動作防疫，一致通過戴口罩相關法規，這是美國本土首度強制在公共場所必須戴口罩，市長和衛生官員也紛紛宣導戴口罩防流感。當時在戶外沒戴口罩可能面臨罰款甚至坐牢。

宣導有了成效後，聖克魯斯（Santa Cruz）和洛杉磯等加州其他城市紛紛跟進，美國各州也開始效仿。而在大西洋另一端也出現類似措施，法國巴黎和英國曼徹斯特都有公衛權威人士建議戴口罩。

如今歷史重演，加州洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）本月1日建議民眾外出從事必要採買時戴上口罩，此舉領先全美。

美國總統川普昨天表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議民眾出門戴上非醫療用口罩，但強調是自願不強迫。至於他自己會不會遵守，川普說他應該不會戴。

1918年美國民眾戴口罩防疫，但過了一個世紀，變成亞洲國家記取美國昔日的教訓，了解到戴口罩延緩疫情擴散的好處。

CNN報導分析，或許是因為這些年來，亞洲一直在因應霍亂、傷寒和其他傳染病持續爆發，直到2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和近年禽流感，那些疫情有助於維持戴口罩的文化。

美國和歐洲不曾出現像這樣頻繁的類似疫情，以至於戴口罩預防疾病的作法已被遺忘好幾個世代。眼前的疫情可能將要改變這個現象。（譯者：盧映孜/核稿：徐崇哲）1090404