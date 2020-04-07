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對照台灣和義大利疫情 韓媒：越不信中國越安全

最新更新：2020/04/07 18:06

（中央社首爾7日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情在全球蔓延，相較災情最嚴重的義大利，鄰近中國的台灣確診數卻能維持在400例以下，韓媒分析，這證明了「越不信任中國就越安全」。

韓國主要媒體之一的朝鮮日報6日刊出「決定台義命運的『冠狀病毒的決定性一擊』」一文，指出義大利至5日染疫死亡人數已達到1萬5887例，全球最多，反觀鄰近中國的台灣確診數維持在300多例、僅5例死亡，比韓國、新加坡、香港都來得少，專家認為，決定性因素在於對中國的警覺心及對應方式。

報導指出，義大利去年3月加入中國一帶一路計畫，是7大工業國集團（G7）及歐盟創始成員中最先加入計畫的國家，希望藉此激勵自2008年金融危機以來在歐盟墊底的經濟表現；而去年湧入義大利的300萬名中國觀光客及中國提供的各項援助，對義大利來說無疑是「經濟救援軍」，也讓義大利對中國採取的防疫措施相對鬆散。

疫情爆發初期，義大利並未限制中國旅客入境，境內合法中國移民更在近10年內大幅增至32萬人，以義大利北部最為密集，也因此成為境內疫情重災區；SK旗下研究機構崔鍾賢學術院顧問朴承俊（譯音）更指出，武漢時尚業界9成被溫州商人把持，而這些溫州商人經常往來義大利與武漢，成為感染源的可能性很大。

而在義大利對中國抱持純然信任的同時，度過2003年SARS惡夢的台灣，則對中國保持高度警戒，不僅在去年底就向世界衛生組織（WHO）通報「武漢出現的不明肺炎具人傳人可能性」，也持續監控中國狀況，1月5日就開始對從武漢入境人士採取管制措施，並逐步擴大。

駐韓國台北代表處代表唐殿文接受記者訪問時表示，雖然台灣與中國往來密切，但政府在防疫上的立場還是以國民的健康安全為最優先要務。

世宗研究所首席研究員金基洙（譯音）指出，「越不信任中國，國民反而越安全，這是冠狀病毒時代的現實」，他也說，若中國執意隱匿、操作情報，終有一天會被全球供應鏈及自由貿易秩序排除在外。（譯者：廖禹揚/核稿：劉學源）1090407

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