研究稱貓咪易染冠狀病毒 WHO將調查寵物染疫案

（中央社日內瓦8日綜合外電報導）根據今天發布的研究報告，貓咪會感染新型冠狀病毒，但狗似乎有較強抵抗力；世界衛生組織（WHO）表示，將密切關注病毒在人類與寵物間的傳染情況。

路透社報導，這篇研究報告刊登於「科學」（Science）期刊網站，發現雪貂也會感染SARS-CoV-2。然而，研究人員發現，狗、雞、豬與鴨子都不太會感染病毒。SARS-CoV-2是引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒學名。

這項研究目的是在辨識哪些動物容易感染病毒，以用來測試對抗COVID-19大流行的實驗性疫苗。2019冠狀病毒疾病自去年12月在中國湖北省武漢市爆發以來，已在全球造成超過8萬3000人死亡。

SARS-CoV-2據信是從蝙蝠傳給人類。除了少數的貓咪與狗狗感染病例外，沒有強烈證據顯示寵物是帶原者。

美國紐約市布朗克斯動物園（Bronx Zoo）一隻老虎與染疫的動物園管理員接觸後，出現乾咳與食慾不振症狀，5日經篩檢對新型冠狀病毒呈陽性反應。

這項研究報告是根據1月與2月在中國進行的研究，研究人員試圖從鼻腔引入病毒粒子以讓動物感染時，發現貓咪與雪貂很容易感染。

他們也發現，貓咪可透過呼吸道飛沫讓彼此感染病毒。染疫貓咪的嘴巴、鼻子與小腸有病毒。暴露在病毒中的小貓，則是肺部、鼻子與喉嚨嚴重受損。

研究報告作者寫道：「觀察SARS-CoV-2在貓咪體內的發展，應該被視為是在協助根絕人類的COVID-19。」

在雪貂身上，病毒是出現在上呼吸道，但不會引發嚴重疾病。

抗體試驗顯示，狗比較不會感染病毒，研究人員也沒有在接種過疫苗的豬隻以及雞鴨身上發現病毒株。

波士頓布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）傳染病專家庫里茨克斯（Daniel Kuritzkes）說：「爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，麝香貓被指是可能將病毒傳給人類的傳播媒介之一，這點很有意思，也不太令人意外。」

他說：「這些數據支持COVID-19患者應與他人保持距離的建議，不只要遠離其他家庭成員，也要與寵物保持距離，以防把病毒傳染給寵物，尤其是貓咪或其他貓科動物。」

世衛今天表示，正與夥伴合作，以密切關注寵物在這場公衛危機中的角色。

根據目前的證據，世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在記者會上說：「我們不認為牠們會傳染，但我們的確認為牠們也會被染疫者感染。」

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）呼籲民眾不要因為疫情而報復動物。他說：「牠們是有自身權利的生命，應該受到和善對待與尊重，牠們跟我們其他人一樣都是受害者。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090409