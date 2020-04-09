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新加坡武漢肺炎新增287起 逾半與外勞宿舍有關

最新更新：2020/04/09 22:46

（中央社記者黃自強新加坡9日專電）新加坡今天新增武漢肺炎確診病例287起，再創單日新高，其中逾半數與S11榜鵝外籍勞工宿舍感染群有關，這也是新加坡最大的感染群。新加坡確診累計1910例，6起死亡病例。

衛生部晚間公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）最新疫情數字，新增的287起病例有3起境外移入，其他284起是本土感染病例，其中219起與現有感染群有關，19起與先前確診病例有關，另有46起暫與其他病例無關。截至今天有314名確診患者康復出院，29名患者仍在加護病房。

新加坡迄今境外移入病例數大幅降低，本土感染病例上升，防疫措施重心轉向控制本土病例散播。

新加坡媒體聯合早報引述衛生部在跨部門防疫工作小組記者會說法，報導5個外勞宿舍與一個工地的感染群，可能與位於小印度的慕斯達法購物中心感染群有關。

衛生部表示，多數外籍勞工確診時，身體多半沒有不適、或僅出現輕微症狀。

另外，陸路交通管理局今天宣布，所有地鐵、地鐵站、公車、公車站及公車轉運站等大眾交通系統，都會逐漸貼上安全距離貼紙。

新加坡人可以探視年邁雙親，但要儘量減少交流時間。新加坡也將關閉所有體育場，要求民眾應留在自己的鄰里社區獨自運動，或與同住的家人共同運動。處理食物的人也都必須戴上口罩，送餐快遞員也許也會被強制要求戴上口罩。（編輯：林憬屏）1090409

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