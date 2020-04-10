對抗武漢肺炎 印度展開血漿療法臨床實驗

（中央社記者康世人新德里10日專電）在中國、韓國、美國嘗試採用含有武漢肺炎病毒抗體的血漿療法後，印度研究機構也準備進行血漿療法的臨床實驗，希望可以一舉突破目前武漢肺炎的治療瓶頸。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）正在研擬對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）血漿療法臨床實驗的指導方針與草案，等一切準備就緒，草案將提交印度藥品管制總局（Drugs Controller General of India）審核批准。

位於清奈的ICMR旗下國家流行病研究院（National Institute of Epidemiology）主任穆黑卡爾（Manoj V Murhekar）指出，近日內可將草案準備就緒，由於是新療法，必須經過臨床實驗，因此必須獲得印度藥品管制總局批准後才能進行。

穆黑卡爾說，藥品管制總局最近批准武漢肺炎相關申請案速度較快，研究團隊希望盡速展開血漿療法臨床實驗。

他指出，在其他國家，血漿療法對在呼吸器支持下的武漢肺炎患者有效，但並非適用於所有病患。

根據印度各省的通報，印度累計武漢肺炎病例已破6000例，199人死亡。

武漢肺炎衝擊全球經濟，造成交通幾乎停擺，許多國家正在尋找治療方法，中國和韓國都出現血漿療法治癒病患的案例，美國「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）也指出，血漿療法在治療武漢肺炎時展露希望。

美國食品暨藥物管理局（FDA）近日也批准進行血漿療法的臨床實驗。

血漿療法是採用武漢肺炎康復者捐獻的含高病毒特異性抗體血漿，且經過消滅病毒活性處理後製作而成，主要用於危重患者的治療。

中國專家警告，這類療法存在人體排斥等風險，雖然值得研究，但宣稱具有療效則言之過早。（編輯：王永志）1090410