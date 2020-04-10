支撐經濟 馬來西亞局部開放汽車建築電子等領域

（中央社記者郭朝河吉隆坡10日專電）馬來西亞國際貿易及工業部發表聲明，將有條件開放9大領域，包括汽車、機械、航空、建築、科學技術、社會保健、電子電器、理髮、洗衣等，以確保部分經濟活動受到支撐。

聲明表示，這項局部性開放政策主要考量4大因素，包括能穩定全球價值鏈（確保出口穩定性），高附加價值的經濟活動，對中小企業有持續性影響以及提供勞動力。

這9大領域包括汽車業；機械工業；航空業；與建築相關的服務；科學、專業和技術服務（包括研究發展）；社會保健服務；提供批發和零售服務的五金、電子電器和眼鏡店；理髮服務（僅限剪髮）；洗衣服務（僅限非自動洗衣業）。

相關領域的行業可自13日上午9時起，向貿工部申請營運准證。不過，一旦這些行業違反行動管制令的規定，貿工部有權立即吊銷營運准證，而且業者還必須面對法律制裁。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天宣布，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情未完全阻斷，因此延長行動管制令期限，從原定的4月14日延長兩週至28日。（編輯：郭中翰）1090410