紐約武漢肺炎增777死 加護病房患者首度減少

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）紐約州長古莫今天公布，全州單日777人因感染武漢肺炎喪命，連3天創新高後略降；加護病房患者總數淨減17人，疫情爆發以來首度減少，顯示民眾居家隔離有效控制疫情。

紐約州政府最新數據顯示，全州7844人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），單日777人喪命，新增死亡數5天來首度降低。加護病房患者總數從4925人減至4908人，相較之下，上週平均每天增加300多人，多數重症患者需要仰賴呼吸器。

古莫（Andrew Cuomo）簡報時說，許多死者都是兩週前住院，病情惡化插管治療數週後不治身亡。新增死亡數略降且趨於穩定，算是悲痛中的樂觀跡象。

疫情趨緩另一跡象是住院患者數量變化。最新數據顯示，紐約州1萬8569人感染武漢肺炎住院，淨增290人，增幅1.6%；過去一週增幅都保持在單位數，與兩週前平均日增逾20%呈現鮮明對比。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球165萬人感染武漢肺炎、逾10萬人喪命，全美確診病例達47.5萬例、近1.8萬人死亡。紐約州確診總數突破17萬大關，連3天日增破萬例，凸顯病毒威脅仍未遠去。

紐約州政府先前估計疫情高峰最多需要4萬台呼吸器、14萬張醫院病床，除積極採購並調度呼吸器外，也要求醫院擴增容量至少50%，並在軍方協助下將曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）改裝成臨時醫院，將病床總數擴增到9萬張。

古莫簡報時呈現3個機構先前預測的疫情變化與病床需求，預估病床需求介於5.5萬和13.6萬張之間，但實際疫情曲線比專家預測低許多。他歸功於紐約州推行居家與社交距離防疫政策，而且民眾配合，達到「拉平曲線」目標。

古莫說：「我們對感染速度放慢抱持審慎樂觀態度。」

至於大規模停擺的經濟如何重上軌道，古莫強調快速且大規模的抗體檢測是關鍵。紐約州衛生署的每日抗體檢測量能為300例，兩週後可達2000例，但無法負荷900萬人回到工作崗位的需求。古莫敦促聯邦政府介入，援用國防生產法（DPA）要求民間企業生產更多檢測設備。（編輯：徐睿承）1090411