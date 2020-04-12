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超越義大利 美國武漢肺炎死亡例全球最多
首頁 / 國際

土耳其武漢肺炎破5萬例 單日通報5138例創新高

最新更新：2020/04/12 02:23

（中央社記者何宏儒安卡拉11日專電）土耳其今天通報5138起武漢肺炎確診病例，再創新高，使得累計病例數破5萬例，來到5萬2167例；新增95例不治，累計死亡數來到1101例。

衛生部今晚在網站上公布最新疫情通報顯示，過去24小時採檢3萬3170起疑似病例，創3月11日出現首起確診病例以來之最，單日通報病例數首度突破5000例，達5138例，使得累計病例數來到5萬2167例。

衛生部指出，目前共檢測34萬380例，過去24小時康復病例數達542例，累計已有2965例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」則首度較前一天降低，分別為1626例、1021例。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）晚間在推特帳號發推文說：「因採檢數提高，確診病例續增是可以預期的。不過加護病房占床數沒有跟著增加。我們及早診斷和治療，土耳其在治療方面相當成功。」

克扎昨天表示，在新增感染的預防上，未來兩週至為關鍵。土耳其因此採行截至目前對人民行動自由影響層面最廣泛的禁制措施：自11日凌晨起對31個省實施為期48小時宵禁，相當於占人口78%的大約6400萬人遭到禁足。

一般認為，當局此舉目的是為了於春季天氣好轉之際，限制人民假日出遊，以避免因人潮聚集而導致疫情惡化。警方在各路口設哨攔查，各大城週末期間街頭一片死寂。（編輯：劉學源）1090412

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