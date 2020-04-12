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防第二波疫情回馬槍 英國撥76億給世衛等組織

最新更新：2020/04/12 10:07

（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國今天承諾捐款2億英鎊（約新台幣76億元）給世界衛生組織和多間慈善機構，協助減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散至不堪一擊的國家，進而避免爆發第二波疫情。

根據路透社統計結果，2019冠狀病毒疾病去年12月自中國湖北省武漢爆發，如今擴散至全球210個國家，造成超過160萬人感染，10萬多人病故。

英國同樣淪陷，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，英國境內確診病例直逼8萬起，近萬人喪生，死亡總數全球第5，僅次於美國、義大利、西班牙和法國。

英國國際發展大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）今天說：「冠狀病毒無國界，因此我們若要有效保護英國人民，就必須增強若干不堪一擊、發展中國家的醫療體系。」

英國政府表示將提供1億3000萬英鎊給聯合國各大機構，6500萬英鎊給世衛，5000萬英鎊給紅十字會來協助戰亂、偏遠地區，2000萬英鎊給其他組織和慈善機構。

英國政府表示，這筆資金將協助葉門、孟加拉等醫療體系薄弱的國家。葉門多年來飽受戰亂之苦，本月10日通報首起確診病例；而孟加拉收容了85萬洛興雅難民，但營區生活條件不佳，人滿為患。

英國馳援世衛的立場與美國總統川普大相逕庭。川普先前發言痛批世衛對於這波疫情的處理能力，暗示他的執政團隊可能重新評估對世衛的資助。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「英國的慷慨解囊，強而有力道出這是項全球性威脅，需要全球性因應之道。」

「我們全在同一條船上。保衛全球健康，就是保衛英國民眾的健康。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090412

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